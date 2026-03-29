Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'

Osim što je kapetan, ikona i lider hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40) jedan je od najboljih nogometaša u povijesti. Mnogi nogometni sladokusci naklonili su se hrvatskom veznjaku, koji je planetarno popularan i prepoznatljiv. Barem je obično tako slučaj, iako drugačije govori anegdota iz Orlanda koju je u nedjelju ispričao Ivan Smolčić na konferenciji za javnost.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Podsjetimo, Hrvatska je u Orlandu povodom prijateljskih utakmica. "Vatreni" su još u noći s četvrtka na petak pobijedili Kolumbiju, a u noći sa utorka na srijedu (u dva sata ujutro, Nova TV) čeka ih provjera protiv peterostrukog svjetskog prvaka, Brazila.

Smolčić je najavio susret u kojem se nada nekakvoj minutaži, a usputno je ispričao jednu anegdotu.

- Gospodin koji nas je vozio iz zračne luke rekao je da je prije nas vozio dvojicu igrača. Pokazao je sliku Duje Ćaleta-Cara i Luke Modrića - ispričao je Smolčić pa nastavio...

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

- 'Vozili ste Luku?', pitali smo ga. 'Ovoga?' pitao je. Odgovorili smo mu: 'Da, zar ne znate Luku? Vi ste prvi čovjek koji ga nije prepoznao.' Baturina mu je rekao da je stvar opće kulture znati tko je Modrić - dodao je bivši kapetan Rijeke.