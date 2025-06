Šok za 'vatrenog': Francuski velikan Lyon izbačen u 2. ligu!

Francuski velikan Lyon, za kojeg nastupaju hrvatski nogometaši Duje Ćaleta-Car i Teo Barišić, od sljedeće sezone igrat će u drugoj francuskoj ligi! Odlučio je tako LFP (Ligue de Football Professionnel) nakon sastanka s financijskim nadzornim tijelom francuskog nogometa DNCG-om.

Zbog loše financijske situacije u klubu, Lyonu je na prethodnom sastanku izrečena mjera privremenog izbacivanja u drugi rang, no dali su im mogućnost da poboljšaju financijsko stanje. U jednom trenutku dug kluba je iznosio preko 500 milijuna eura!

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Eagle Football Group, konzorcij koji posjeduje Lyon, prodao je udio vlasnika Johna Textora u engleskom Crystal Palaceu, kao i žensku ekipu Lyona, sve kako bi poboljšali stanje. I u klubu su bili optimistični, vjerovali su kako će uspjeti uvjeriti DNCG da se situacija popravila. No

- Vidljivo je iz doprinosa naših dioničara da smo uložili novi kapital, ne samo radi DNCG-a, već i u svrhu Uefine licencijske procedure. Ne treba zaboraviti ni dobre vijesti o prodaji udjela u Crystal Palaceu. Naša likvidnost se znatno poboljšala - kazao je Textor nakon sastanka, ali odluka DNCG-a je kako nisu zadovoljili stroge financijske kriterije pa kultni klub zbog fijaska vlasnika seli u drugu ligu, što je najsramotniji trenutak u povijesti sedmerostrukog francuskog prvaka koji je osnovan 1950. godine.

Ključni trenutak pada datira iz 2022. godine kad je Amerikanac John Textor sa svojom tvrtkom Eagle Football Group kupio većinski dio kluba. Preuzeo ga je od legendarnog predsjednika Jean-Michela Aulasa, koji je vodio klub skoro 40 godina. Aulas je stvorio veliki Lyon, ali mnogi mu zamjeraju da je predugo čekao s prodajom i dopustio da klub stagnira.

Textor je obećavao velika ulaganja i borbu s PSG-om. Umjesto toga, nastao je kaos. On i stari predsjednik Aulas javno su se svađali, a financije kluba su bile sve gore, dijelom zbog korone i lošeg ugovora za TV prava za Ligue 1. Dugovi su narasli na preko 500 milijuna eura.

Textor ima više klubova (Crystal Palace, brazilski Botafogo i belgijski RWD Molenbeek) i plan je bio da svi surađuju. No, u praksi je to dovelo do čudnih transfera, pa se počelo sumnjati je li Lyon uopće najvažniji u toj priči, kako je Amerikanac obećavao. Navijači nisu mogli vjerovati da se vlasnik više bavi sucima u Brazilu nego problemima u Lyonu.

Francuski financijski nadzornici (DNCG) mjesecima su upozoravali Lyon. Dobili su zabranu transfera i morali su paziti na plaće. Textor je bio optimističan, pokušao je popraviti stanje prodajom dijela Crystal Palacea i ženske ekipe – koja je jedna od najboljih na svijetu – ali nije uspio.

Danas je stigla konačna odluka: izbacivanje u drugu ligu. Ironija je da se klub prošle sezone čak plasirao u Europa ligu, ali sportski uspjeh nije mogao spasiti financije.