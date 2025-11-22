'Pustili smo utakmicu i poslali Dinamo u Ligu za bedaka. Na kraju smo ispali naivci...'

Dinamo je prije početka sezone 2004./05. bio jedan od favorita za osvajanje HNL-a, a na kraju su bili u Ligi za ostanak. Zdravko Mamić kreirao je momčad od zvučnih imena poput Luke Modrića, Eduarda da Silve i Danijela Pranjića, ali ništa nije išlo za nogom te sezone 'modrima' i treneru Iliji Lončareviću.

Dinamo je u zadnjem kolu regularnog ligaškog djela trebao bod protiv Slaven Belupa za osiguranje Lige za prvaka, ali 'farmaceuti' su slavili 3-1. Susret se igrao 19. ožujka 2005. pod zviždaljkom Ivana Bebeka. Za Koprivničane dva puta je zabio Ivica Karabogdan i jednom Marijo Dodik, a za Zagrepčane Dario Zahora.

Sada, nakon više od dvadeset godina, u javnost je isplivala nova priča koju je široj publici u podcastu 'Druga lopta' prenio bivši igrač Hajduka i Rijeke Siniša Linić. Prisjetio se utakmice između njegove Rijeke i Zagreba koji su u Kranjčevićevoj igrali zadnju utakmicu prije razdvajanja na Ligu za prvaka i Ligu za ostanak. Priznao je kako su namjestili utakmicu.

ARHIVA - Split: Rijeka osvojila Hrvatski kup 2005. godine, prvi trofej nakon 26 godina | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Vodimo na poluvremenu 1:0, Erceg je zabio. Dinamo u Koprivnici gubi od Belupa 3:1. Dolaze nam igrači Zagreba u svlačionicu i pitaju hoćemo li pustiti utakmicu. Nude da će nam dati šest bodova u Ligi za prvaka jer Dinamo gubi. Kažu da nisu dobili plaće, ali da će dobiti premije. Na kraju im pustimo. Oni preokrenu na 2:1. Dinamo ispadne u Ligu za ostanak, a mi idemo u Ligu za prvaka - kazao je Linić pa otkrio nastavak priče:

- Prvu utakmicu Lige za prvaka igramo na Kantridi, to moramo dobiti. Klič nam zabije za 0:1. Mučimo se, ja napucam Ercega u glavu, okrene golmana i pobijedimo 4:1. Nisam imao osjećaj da su nam išta pustili.

Nakon utakmice u Kranjčevićevoj ostali su u šoku.

- Vodili su 1:0, 2:0. Pitali smo Bartolovića što se događa, rekao je: ‘Treba mi za žutu majicu’. Pitamo Jakirovića jesmo li se nešto dogovorili, on kaže: ‘Gledaju me Rusi’. Završilo je 2:0, a u svlačionici kaos. Mile Petković je tada bio njihov trener i došao je pitati treba li što znati. Scoria mu je odgovorio: ‘Što trebaš znat!?’. Izbila je makljaža, a mi smo ispali naivci - zaključio je Linić.

Siniša Linić u karijeri je još igrao za izraelski Bnei Yehudu, Istru, Koper i Grobničan. Umirovio se 2020. i u HNL-u je nastupio 107 puta, zabio 13 golova i podijelio dvije asistencije. S Rijekom je dva puta osvojio Rabuzinovo sunce (2005. i 2006.) Za Hrvatsku je odigrao jedan susret pod kormilom Zlatka Kranjčara 1. veljače 2006. na prijateljskom susretu protiv Hong Konga.