Šokantno otkriće Björna Borga: Vodio je borbu s rakom prostate

Svijet tenisa i sporta općenito ostao je u šoku nakon vijesti da jedan od najvećih igrača svih vremena, legendarni Björn Borg (69), boluje od raka prostate. Ovu tešku osobnu bitku, koju je vodio daleko od očiju javnosti, švedska ikona otkrila je u svojoj nadolazećoj autobiografiji "Heartbeat" (Hjärtslag), čiji su dijelovi procurili u javnost, otkrivajući ranjivost čovjeka poznatog po svojoj nadljudskoj smirenosti na terenu.

Iako je službeni izlazak knjige zakazan za 18. rujna, vijest o Borgovoj dijagnozi proširila se globalno nakon što je autobiografija prerano postala dostupna za kupnju na talijanskoj verziji platforme Amazon. U knjizi, kako prenose mediji koji su dobili uvid u rano izdanje, 69-godišnji Borg detaljno opisuje svoju privatnu borbu s bolešću, od trenutka dijagnoze do procesa liječenja.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Objava je trebala biti pažljivo kontrolirana, obavijena velom tajne, a sam Borg je planirao tek "izuzetno štedljive" promotivne intervjue. Međutim, digitalno doba je još jednom pokazalo svoju nepredvidivost, pa je najintimnija ispovijest teniske legende dospjela pod svjetla reflektora prije planiranog vremena.

Tiha borba teniske ikone

Björn Borg, koji je u lipnju proslavio 69. rođendan, desetljećima je bio sinonim za mentalnu snagu i fizičku superiornost. Njegov puls u mirovanju, koji je navodno iznosio nevjerojatnih 35 otkucaja u minuti, bio je predmet divljenja i analiza, simbolizirajući njegovu nevjerojatnu sposobnost da ostane miran pod najvećim pritiskom.

Upravo zato, vijest o njegovoj borbi s rakom prostate odjeknula je tako snažno. Pokazala je da su i najveći sportski heroji samo ljudi, sa svojim strahovima i slabostima.

Njegova odluka da podijeli svoju priču, iako isprva nenamjerno, ima potencijal podići svijest o raku prostate, bolesti koja pogađa milijune muškaraca diljem svijeta. Borgova hrabrost da progovori o temi koja je za mnoge još uvijek tabu mogla bi potaknuti druge na redovite preglede i otvoreni razgovor o zdravlju.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Da bismo u potpunosti shvatili značaj ove vijesti, potrebno se prisjetiti tko je Björn Borg. On nije bio samo tenisač; on je bio kulturološki fenomen 70-ih i ranih 80-ih godina. Sa svojom dugom plavom kosom, Fila opremom i legendarnom trakom za glavu, postao je prva teniska rock zvijezda. Njegovi mečevi protiv Johna McEnroea, posebno finale Wimbledona 1980. godine, smatraju se jednima od najvećih u povijesti sporta.

U svojoj relativno kratkoj, ali briljantnoj karijeri, osvojio je 11 Grand Slam naslova – šest na pariškoj zemlji Roland Garrosa i pet zaredom na svetoj travi Wimbledona, pothvat koji je dugo smatran nedostižnim. A onda, na vrhuncu moći, u dobi od samo 26 godina, šokirao je svijet povlačenjem iz profesionalnog tenisa, navodeći kao razlog prezasićenost i nedostatak motivacije. Taj je potez do danas ostao jedna od najvećih sportskih misterija.

Borgova autobiografija "Heartbeat" obećava ne samo uvid u njegovu borbu s bolešću, već i odgovore na neka od pitanja koja su desetljećima intrigirala njegove obožavatelje.

