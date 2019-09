Šokantno trenerovo priznanje: Joshua mogao umrijeti u ringu

Poraz britanskog boksača Anthonyja Joshue (29) od Meksikanca Andyja Ruiza (30) 1. lipnja u New Yorku, čime je izgubio pojaseve teškaškog prvaka po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO jedno je od najvećih iznenađenja u tom sportu u ovom stoljeću.

Joshua je izgubio tehničkim nokautom u sedmoj rundi nakon što je prije toga nekoliko puta završio na podu. Sudeći prema njegovu treneru Robu McCrackenu, nokdaun u trećoj rundi naškodio mu je toliko da je imao - potres mozga.

- Kad je srušio Ruiza i kad ga je ovaj uhvatio, nije se oporavio. Znam ga bolje od svih tzv. stručnjaka koji ga ne poznaju ili su ga vidjeli jednom ili dvaput, tako da znam da je imao potres mozga - rekao je McCracken za BBC i dodao:

- Htio sam da proba izdržati još nekoliko rundi, jednu po jednu, da vidim kako se osjeća, može li se oporaviti i vratiti u meč. No oči su mu svjetlucale otkad je primio udarac u trećoj rundi do kraja meča.

- Radim s njim devet godina i znam da nije reagirao kako bi trebao. Ispitivao me zašto se tako osjeća i slične stvari. To je situacija iz noćne more. Profesionalni boks je smrtonosan, a vi ste u kutu s teškašem s kojim radite dugo vremena. Poznajete ga iznutra i izvana, ne reagira kako bi trebao i sad biste mu trebali reći da baci 50 kombinacija i pritisne ga - zaključio je McCracken.

A Luke Griggs, zamjenik izvršnog direktora Headwaya, humanitarne udruge za pomoć ljudima s ozljedama mozga, kaže kako su posljedice Joshuina potresa mozga mogle biti strašne.

- Trenerovo priznanje je šokantno, ali teško da je to bio izoliran slučaj. Treneri imaju dužnost brinuti o svojim boksačima, a čini se da je prioritet Joshuina trenera bio samo pobijediti u meču, ne zaštititi borca od potencijalno smrtonosne ozljede - rekao je Griggs za The Sun i dodao:

- Znamo da svaki sljedeći udarac nakon što imate potres mozga može pogoršati štetu. Najveći je rizik od potencijalno ozbiljne ili smrtonosne ozljede mozga ako je mozak već oštećen i pretrpjeli ste potres mozga. Bio je jako ranjiv i podložan ozbiljnijoj ozljedi. Čovjek se mora zapitati koliko je smrti u ringu posljednjih godina posljedica stava da moram pobijediti pod svaku cijenu.

Joshua će priliku za povratak na vrh i vraćanje pojasa u vlasništvo imati u revanšu protiv Ruiza 7. prosinca u Diraji, pustinjskom gradu u središtu Saudijske Arabije. Na toj priredbi trebao bi se boriti i najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović.

