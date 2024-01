Šokota: Ne daj Bože da Hajduk bude prvak! Krenula bi lavina...

Bivši napadač Dinama i hrvatski reprezentativac Tomo Šokota (46) gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i govorio o stanju u maksimirskom klubu, ali i o aktualnostima u sezoni HNL-a koja se nastavlja ovaj tjedan. Prisjetio se i susreta sa Zdravkom Mamićem kad je iz Porta dolazio u Dinamo 2007.

Hajduk u drugi dio sezone ulazi sa sedam bodova prednosti ispred Dinama, ali i dvije utakmice više. Rijeka je na minus šest uz utakmicu manje u odnosu na Splićane.

- Već sam rekao jedanput, ne daj Bože da Hajduk bude prvak! Bio sam u Benfici koja 11 godina nije bila prvak, znam što je to. To je bilo ludilo, ne znam... Sve što se nakupljalo godinama zakotrljalo se i to je trajalo. Porto je bio u 30 godina 15 puta prvak, ili čak i više u vladavini predsjednika Pinta De Coste, koji je i dalje predsjednik. Ali Benfica se nakon toga počela mijenjati, lavina se zakotrljala. Dinamu će biti sve teže. Mora napraviti sve da ne dozvoli Hajduku da bude prvak, da ta lavina ne nastavi, sve su bliže Dinamu. I ne samo Hajduk, tu su i Osijek i Rijeka - kazao je Šokota u emisiji Sport nedjeljom.

Ali to je dobro za hrvatski nogomet.

- Je, kako ne... Ja kao dinamovac ne mogu nikako to... Ne daj Bože da oni budu prvaci.

Šokota je nahvalio i Marka Livaju.

- Oni su od njega stvorili mit, oni vole to. Od Bake Sliškovića i Bokšića, oni vole takve stvari. On je stvoren da bude tamo, još je njihov čovjek. Respektiram ga. Došao je nakon SP-a u Zagreb, uzeo mikrofon dok su se neki skrivali, pozdravio sve, ponašao se dostojanstveno. Ima puno stvari o njemu za koje se može reći da su dobre. Igračke kvalitete sigurno ima. Hoće li mu igračke kvalitete ići uzlaznom putanjom, vidjet ćemo na proljeće.

Otkrio je da se ne misli baviti trenerskim poslom.

- Nisam možda bio podoban u onoj struji koja je vladala u Dinamu i općenito u Hrvatskoj, nisam se vidio u toj priči i zato sam otišao u drugom smjeru, u turizam i te ribe. Ali svakako je nogomet moja ljubav i možda se jednog dana opet dogodi prilika da završim u nekom klubu ili sportskom dijelu. Svakako ne kao trener jer je to život koji sam imao i koji iziskuje jako puno stresa i odricanja, želim imati svoju slobodu - kazao je Šokota.