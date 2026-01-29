Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV GAF

Sol na ranu: Lekin klub čestitao Marseilleu na prolazu. Ispao je

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Sol na ranu: Lekin klub čestitao Marseilleu na prolazu. Ispao je
Foto: screenshot/X

Marseille doživio šokantnu blamažu u Ligi prvaka! Nakon poraza 3-0 od Bruggea, prerano su slavili prolazak. Šok iz Lisabona: golman Benfice u 98. minuti srušio njihove europske snove

Admiral

Posljednje kolo novog formata Lige prvaka donijelo je jednu od najluđih nogometnih večeri u povijesti, a u središtu drame našao se Olympique de Marseille. Francuski velikan doživio je težak poraz na gostovanju u Belgiji kod Club Bruggea Ivana Leke (3-0), ali i neviđenu blamažu nakon što su im domaćini prerano čestitali na prolasku.

Prerano slavlje i neviđena blamaža

Potpuno nemoćni Francuzi kapitulirali su već u četvrtoj minuti golom Mohameda Diakhona, a na 2-0 povisio je Romeo Vermant u dvanaestoj. Točku na i stavio je Aleksandar Stanković u drugom poluvremenu. Ipak, unatoč katastrofalnoj predstavi, po završetku utakmice Marseille je i dalje držao 24. mjesto na ukupnoj ljestvici, posljednje koje vodi u doigravanje.

Dok su se igrači pozdravljali na terenu, domaćini iz Bruggea, koji su već osigurali svoj prolaz, na velikom stadionskom semaforu ispisali su poruku: "Čestitamo na plasmanu dalje". Činilo se da je sve gotovo i da oba kluba mogu slaviti.

Šok iz Lisabona: Golman Trubin kao krvnik francuskog kluba

No, nitko nije mogao predvidjeti apsolutni šok koji je uslijedio stotinama kilometara dalje, u Lisabonu. U posljednjoj utakmici večeri, Benfica Josea Mourinha vodila je 3-2 protiv Real Madrida, koji je igrao s devetoricom. Benfici je bio potreban još točno jedan gol kako bi zbog bolje gol-razlike preskočila Marseille. I onda, u 98. minuti, dogodilo se čudo.

Nakon slobodnog udarca, u kazneni prostor Reala stigao je golman Benfice, Ukrajinac Anatolij Trubin, i fantastičnim udarcem glavom zabio za konačnih 4-2. Taj je gol izazvao delirij na stadionu u Lisabonu, ali je istovremeno slomio srca igrača Marseillea koji su u Belgiji saznali da su zbog jednog gola u sudačkoj nadoknadi ispali iz Europe, pavši na 25. mjesto. Lani je to bio Dinamo, samo s dva boda više.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026