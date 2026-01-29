Sol na ranu: Lekin klub čestitao Marseilleu na prolazu. Ispao je

Posljednje kolo novog formata Lige prvaka donijelo je jednu od najluđih nogometnih večeri u povijesti, a u središtu drame našao se Olympique de Marseille. Francuski velikan doživio je težak poraz na gostovanju u Belgiji kod Club Bruggea Ivana Leke (3-0), ali i neviđenu blamažu nakon što su im domaćini prerano čestitali na prolasku.

Prerano slavlje i neviđena blamaža

Potpuno nemoćni Francuzi kapitulirali su već u četvrtoj minuti golom Mohameda Diakhona, a na 2-0 povisio je Romeo Vermant u dvanaestoj. Točku na i stavio je Aleksandar Stanković u drugom poluvremenu. Ipak, unatoč katastrofalnoj predstavi, po završetku utakmice Marseille je i dalje držao 24. mjesto na ukupnoj ljestvici, posljednje koje vodi u doigravanje.

Dok su se igrači pozdravljali na terenu, domaćini iz Bruggea, koji su već osigurali svoj prolaz, na velikom stadionskom semaforu ispisali su poruku: "Čestitamo na plasmanu dalje". Činilo se da je sve gotovo i da oba kluba mogu slaviti.

Šok iz Lisabona: Golman Trubin kao krvnik francuskog kluba

No, nitko nije mogao predvidjeti apsolutni šok koji je uslijedio stotinama kilometara dalje, u Lisabonu. U posljednjoj utakmici večeri, Benfica Josea Mourinha vodila je 3-2 protiv Real Madrida, koji je igrao s devetoricom. Benfici je bio potreban još točno jedan gol kako bi zbog bolje gol-razlike preskočila Marseille. I onda, u 98. minuti, dogodilo se čudo.

Nakon slobodnog udarca, u kazneni prostor Reala stigao je golman Benfice, Ukrajinac Anatolij Trubin, i fantastičnim udarcem glavom zabio za konačnih 4-2. Taj je gol izazvao delirij na stadionu u Lisabonu, ali je istovremeno slomio srca igrača Marseillea koji su u Belgiji saznali da su zbog jednog gola u sudačkoj nadoknadi ispali iz Europe, pavši na 25. mjesto. Lani je to bio Dinamo, samo s dva boda više.