MEČ KARIJERE

Soldić čeka odgovor karijere, Leeu stigao ultimatum od 24 sata: 'UFC je dao sjajnu ponudu'

Piše Domagoj Vugrinović,
MMA borac Roberto Soldić potpisao ugovor za azijsku organizaciju ONE Championship

Roberto Soldić i njegov menadžer Ivan Dijaković objavili su video na službenom kanalu UFD dvorane u kojem su razgovarali o tijeku karijere. Najviše zanimanja izazvala je priča o sljedećoj borbi koju bi hrvatski borac trebao odraditi. Podsjetimo, posljednji nastup u azijskoj organizaciji ONE Championship Roberto Soldić imao je u veljači prošle godine, dok je u međuvremenu zadržao aktivnost boksačkim nastupom u FAME-u.

Već se ranije pričalo o budućnosti u ONE Championshipu i mogućoj borbi protiv Amerikanca Christiana Leeja. On još uvijek drži pojaseve u lakoj i velter kategoriji, no u nekoliko je navrata odbio borbu s Robertom Soldićem. Sada je, prema riječima Roberta Soldića i Ivana Dijakovića, dobio ultimatum od 24 sata da prihvati ili odbije meč s hrvatskim MMA borcem.

- Prije dva tjedna dobili smo ponudu za borbu protiv Leeja. Sada je dobio ultimatum od 24 sata da prihvati ili odbije meč. Ako si dvostruki prvak, onda se moraš boriti protiv najboljih. Ako ne želiš borbu, ostavi pojas, ali ne možeš se nazivati prvakom. To je najveća borba koju ONE trenutno može ponuditi i svi žele gledati taj meč - rekao je Dijaković.

MMA borac Roberto Soldić potpisao ugovor za azijsku organizaciju ONE Championship | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Dotaknuo se i situacije s UFC-om, koji je već nekoliko puta pokušao dovesti Soldića, prvi put još dok je bio prvak KSW-a. Ipak, prelazak u najelitniju MMA organizaciju nije se dogodio.

- Roberto je imao nevjerojatnu ponudu UFC-a. Takav prvi ugovor, po meni, nitko na svijetu nije dobio. ONE je tada ponudio još više novca i puno toga nam obećao. Plan je bio da Roberto ne bude prvak samo u MMA-u, nego i u kickboksu i muay thaiju. U tri i pol godine Roberto je imao samo tri borbe i to nije njegova krivnja. Protivnici jednostavno nisu htjeli ući u kavez s njim. Da je u UFC-u, po mom mišljenju, bio bi prvak u velter ili srednjoj kategoriji. Cilj je osvojiti sve pojaseve na svijetu - naglasio je Dijaković.

