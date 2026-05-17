NOĆ POVRATKA

VIDEO Ngannou se vratio u ring i potpuno rasturio nokautom!

Piše Bruno Lukas,
VIDEO Ngannou se vratio u ring i potpuno rasturio nokautom!
Francis Ngannou i Ronda Rousey vratili su se u kavez i oboje su pobijedili nokautom. MVP MMA 1, u organizaciji američkog influencera Jakea Paula, priredio je večer za pamćenje

Francis Ngannou (39) vratio se u MMA kavez u subotu navečer na MVP MMA 1 priredbi u Inglewoodu u Kaliforniji i odmah nokautirao Philippea Linsa (40) u prvoj rundi. Iste večeri Ronda Rousey (39) srušila je Ginu Carano (44) za samo 17 sekundi. 

Ngannou se nije borio dvije godine, ali to se nije vidjelo. Već u prvoj rundi brutalno je nokautirao Philippea Linsa i potvrdio da je i dalje jedan od najopasnijih teškaša na svijetu.

Lins je od početka pokušavao rušiti Ngannoua, ali ogromna razlika u veličini bila je prevelik zalogaj. Brazilac je uspio zadati nekoliko udaraca, no nije se mogao nositi s Ngannouovom snagom.

Pred kraj runde pogledao je na sat u nadi da će preživjeti do drugog dijela. Nije uspio. Ngannou ga je nakon klinča pogodio razornom kombinacijom, Lins je pao na pod i sudac Herb Dean prekinuo je meč.

Predsjednik UFC-a Dana White pokušao je zasjeniti događaj i taman uoči borbe uživo objavio na Instagramu povratak Conora McGregora u oktogon 11. srpnja. Nije pomoglo.

Sada se čeka objava Ngannouovog sljedećeg protivnika.

Rousey za 17 sekundi

Večer je imala i drugi veliki povratak. Ronda Rousey svladala je Ginu Carano za samo 17 sekundi i pobjednički okončala priču nakon deset godina stanke.

Odmah je srušila Carano, zauzela dominantnu poziciju, zadala nekoliko udaraca iz full mounta i nametnula svoj zaštitni znak, polugu na ruci. Carano nije imala izlaza. Meč vrijedan tri milijuna dolara završio je prije nego što je i počeo.

