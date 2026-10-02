Sopić: Bio sam prazan kad sam otišao iz Dinama. Osjećao sam se kao da me žena ostavila...

Željko Sopić (52) ljetos je zasjeo na klupu litavskog Kauno Žalgirisa i s njim piše zlatne stranice klupske povijesti. Prvo ih je odveo u Konferencijsku ligu, a uz to su u borbi za naslov prvaka i trofej u Kupu. Osebujni hrvatski trener oduševio je litavsku javnost i vrlo brzo postao jedna od omiljenih nogometnih ličnosti.

Reprezentativnu stanku iskoristio je za posjet Hrvatskoj, a tim povodom gostovao je kod Milana Stjelje u emisiji 'Karijera u retrovizoru'. Otkrio je mnoge detalje iz svoje igračke i trenerske karijere, a posebno teško mu je bilo nakon što je 2016. godine napustio Dinamo, gdje je radio kao pomoćni trener.

- Teško mi je bilo kad sam otišao iz Dinama. Znaš ono, to je tvoj grad, klub, to je tebi sve, nema dalje. Bila je baš praznina, kao kad te žena ostavi. Shvatiš da si na početku trenerskog posla i skužiš da je to jednostavno tako - prisjetio se Sopić.

Prije dvije godine bio je na klupi Rijeke, s kojom je završio drugi u HNL-u i izgubio od Dinama u finalu Kupa. Otkaz je dobio u kolovozu 2024. godine i to, poprilično bizarno, nakon press konferencije uoči utakmice protiv Elfsborga.

- Bilo mi je teško u Rijeci kad su me smijenili, ali bio sam svjestan da ću dobiti otkaz. Ja sam svjesno napravio to što sam napravio. To što neki pričaju, ali postoji jedna istina i uvijek je se sjetiš. Ja imam dokaze za ono što govorim. Ovi što laprdaju u prazno, neću ništa komentirati. Trebaš biti gospodin i ne prisjećati se nekih stvari. Ja imam jedan obraz i nije na prodaju, i da se sto puta rodim, uvijek bih isto napravio. Nikad se takva stvar neće kod mene dogoditi.

Plava boja teče njegovim venama i Sopić to nikad nije krio, pa niti kad je s Žalgirisom nedavno igrao protiv Dinama.

- Ja nikome u ovome gradu ne dozvoljavam da si umišlja da je veći dinamovac od mene i gotovo, nemamo puno pričati.

Prisjetio se i kad su ga osuđivali jer je slavio gol Hajduka u Europi.

- Misliš da je mene briga što drugi misle o meni? Hajduk je zabio gol protiv Villarreala, ja skočim i veselim se, a ljudi me gledaju. I pitam ih što bih trebao napraviti? Pa to je hrvatski klub, drago ti je da prođe u Europi i da sakupimo koeficijent. Neki su ljudi dali živote za ovu državu, ne da se dijelimo, nego da jedni druge podržavamo. Amen.