Sopić: Glupo je reći da ćemo se vratiti. Dinamo inače gledamo na TV-u, sad moramo uživati...

Kauno Žalgiris tjedan dana nakon povijesnog uspjeha i osiguranja europske jeseni dobio je veliku pljusku od Dinama na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. A s obzirom na ono što su vidjeli gledatelji u Zagrebu, mnogi će reći da su Litavci i dobro prošli. Što uopće može Željko Sopić u uzvratu u utorak (19 sati)?

- Glupo je reći da ćemo se nakon poraza od 0-5 vratiti. Nisam takva osoba. Međutim, osigurali smo mjesto na europskom turniru, tako da mi je najvažnije da dečki uživaju u igri na terenu. Također, moramo pokazati da nismo tako loša momčad kao što smo izgledali u Zagrebu. Mislim da su nas atmosfera, pritisak i kvaliteta igrača u Zagrebu učinili malima. Uvjeren sam da možemo igrati bolje - rekao je trener litavskog prvaka.

Već gleda prema prvenstvenoj utakmici protiv četveroplasiranog Transinvesta koji za njim zaostaje dva boda, Kauno nakon 21 kola i uz dvije utakmice manje s istim brojem bodova kao Džiugas.

- Sljedeća utakmica u Topligi nam je sada važna. Ne kažem da utakmica protiv Dinama nije važna i da nećemo dati sve od sebe, ali moramo razmišljati o budućnosti - jasan je Sopić.

- Volimo klub kada pobjeđuje i gubi. Zajedno smo pobijedili protiv momčadi s Farskih Otoka i zajedno izgubili protiv jačeg protivnika. Ja sam iz Zagreba i mogu reći da je Dinamo najjača momčad u ovom pretkolu, vjerojatno će igrati u Ligi prvaka, pa je možda to za nas trenutno previsoka stepenica, ali i sami smo došli do ove faze i moramo uživati. Pozivam navijače da dođu na stadion i uživaju, jer obično tako jake momčadi možete vidjeti samo na televiziji, a sada je dobro vrijeme da dođete i pokažete da podržavate Kauno Žalgiris - zaključio je.