Sopić: Igrali smo bez plemenitih igrača. A i Pašalić je bio načet

Znali smo da će se Varaždin postaviti u niski blok i da će nas čekati u tranziciji kroz Šegu, Belcara i Mitrovskog. S druge strane, mi smo teško probijali njihove linije, išla nam je lopta dosta sporo prvo poluvrijeme. Napravili smo u nastavku neke promjene, mislim da smo dobro igrali kasnije i uspjeli ugurati ta dva gola koja su jedino bitna i time osvojiti tri boda - rekao je Željko Sopić nakon teško izborene pobjede Rijeke protiv Varaždina (2-0).

Sopić je istaknuo da je Rijeka igrala bez glavnih razigravača.

- Ne možete svaki put očekivati da ćemo mi voditi odmah s jedan, dva, tri gola. Slažem se da nije bila neka bajna igra prvo poluvrijeme, ali oni koji poznaju Rijeku znaju da smo igrali bez Fruka i Jankovića, naših plemenitih igrača. Nije isto igrati s tri defenzivna vezna igrača i s njima. Pašalić je također bio načet, no mislim da smo na kraju zasluženo uzeli tri boda.

Varaždin je do 80. minute držao bod, ali je pokleknuo.

- Zanimljiva utakmica u svakom pogledu, naše prvo poluvrijeme je bilo jako dobro, imali smo i taj poništeni pogodak, imali smo i šansu Dabre gdje nismo imali sreće, i tri, četiri vrhunska otvaranja gdje nam je falilo malo više odlučnosti i da netko od igrača malo više odgovornosti preuzme na sebe. U nastavku smo pali, Rijeka je tu stisla dodatno, no moram reći da generalno nisu imali neke šanse i zicere, da se nisu ispromašivali - rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić i dodao:

- Na kraju smo izgubili zbog prekida, moram reći da me to malo smeta da tako olako primamo golove iz prekida, a ovo ostalo nemam što zamjeriti dečkima, dali su sve od sebe i čestitam i jednoj i drugoj momčadi na tome. Rijeka je imala pritisak i loptu, no nisu mogli stvoriti priliku, čekali smo neki bijeg ili kontru gdje možemo biti opasni, no falilo nam je odlučnosti.