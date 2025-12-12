Sopić ispalio: Teško je navijati za Osijek, ali slično je i u braku

Nogometaši Osijeka nalaze se u neviđenoj krizi. Bez pobjede su u devet uzastopnih utakmica, a negativan niz pokušat će okončati protiv suparnika kojeg su posljednjeg pobijedili (Goricu 28. rujna 0-1). Stižu Turopoljci na Opus, a dvoboj je najavio Željko Sopić.

- Ja sam potpuno svjestan iz situacije, ali da ću analizirati pred medijima svoje igrače, nažalost, neću. Ja nisam niti trener, niti čovjek koji će prljavo rublje iznijeti u javnost. Ono što ja imam reći svojim igračima, ja im kažem direktno u oči u četiri zida. Neću ništa stavljati u celofan. Kada se borite za opstanak, trebaju vam ratnici, kada se borite za prvaka, treba vam ekstra kvalitet. Kada se borite za opstanak, karakter vam je najvažniji. Na putu smo neke stvari izgubili - započeo je trener Osijeka i dodao:

- Od prvog dana kad sam došao, kao što pričam s vama, tako i sa ljudima na etaži iznad, pričam hrvatski jezik vrlo razgovjetno, rekao sam što nama nedostaje i zašto smo tu gdje jesmo. Kada se izgubi utakmica, uvijek je kriv trener. Ja nikad neću ići protiv svojih igrača, ja sam izabrao tih 11 koji su igrali protiv Istre.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U posljednjem je kolu Osijek poražen od Istre 1-5 pred domaćim navijačima.

- Rekao sam igračima da postoji neki minimum minimuma koji se mora jednostavno dati kad istrčiš na teren za bilo koji klub na svijetu za koji igraš. Minimum minimuma je da daš sve za taj dres i grb za koju u tom trenutku igraš i o tome se uopće kod mene ne diskutira. Normalno da je puno lakše kada imaš u rosteru 25 igrača, a ne kada ih imaš 12. To je velika razlika - kaže Sopić.

- Ali alibija nema, u jednom trenutku imate više igrača, u drugom trenutku imate manje igrača, ali to je jednostavno problematika s kojoj se svi mi treneri nosimo i moramo nositi. Tako je kako je.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Teško je biti navijači Osijeka u ovom trenutku, ali to je slično kao u braku. U braku nisu uvijek samo lijepi trenuci. Ima i ne tako lijepih trenutaka, a vi ste i dalje u braku zato jer nekoga volite. Slično je s klubom. Klub volite i kad je loše i kad je dobro. Prvi preuzimam odgovornost za sve što se dogodilo i nikad se neću skrivati iza niti jednog igrača, ali mislim da nam dečki s tribine moraju dati malo bolju potporu.

Sopić je za ključne elemente izdvojio želju i borbenost.

- Ne može netko imati veću želju, to ne priznajem u sportu. Ja da sad odem van s vama se pikulat, a nisam se pikulao 35 godina, nikome ne bih priznao da je bolji od mene. Kako će to na kraju završiti, ja ne znam, ali po pitanju pikulanja - kaže Sopić.

Osijek je deveti u HNL-u s 12 bodova, dok je Gorica osma sa šest bodova više.