Trener Slavena uoči Dinama: To će biti otvorena utakmica, oni su za naše prilike i dalje broj 1

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sigurno da želimo ostati u Top 4. Sjest ćemo nakon što završe preostale dvije utakmice i vidjeti koji su planovi. Vjerujem u sve dečke i potajno se nadam da bismo mogli doći do Europe, rekao je Mario Gregurina

Slaven Belupo će u 17. kolu dočekati uzdrmani Dinamo koji je doživio još jedan težak udarac u Europskoj ligi. Poraz od Betisa sigurno je ostavio traga na momčadi Marija Kovačevića, a Belupo će učiniti sve da krizu još više produbi. Susret se igra u nedjelju u 15 sati, a dvoboj je najavio trener Slaven Belupa, Mario Gregurina, koji će igrati protiv bivšeg šefa. U prvoj utakmici sezone Dinamo je na Maksimiru pobijedio 4-1.

- Nadam se da ćemo svi biti spremni za utakmicu. Male probleme imaju dvojica igrača, ali mislim da će do nedjelje sve biti OK. Ne možemo računati na Iliju Nestorovskog i Ivana Božića, dok su svi ostali spremni i motivirani, kao i za svaku utakmicu. Ovo je samo jedna u nizu u tom našem maratonu od 36 kola. Apsolutno imamo respekt prema Dinamu, našoj najboljoj ekipi i lideru prvenstva. No, kao i protiv svake druge ekipe, mi ćemo na domaćem terenu dati sve da ostanemo neporaženi, odnosno da uzmemo bodove – rekao je u uvodu Mario Gregurina.

Odgovorio je na pitanje kakvu utakmicu očekuje.

- Mi ćemo nametnuti ono svoje čemu težimo kroz cijelo prvenstvo, a mislim da će na taj način Dinamo odgovoriti. Tako da očekujem da će biti dosta dinamično i intenzivno, mogu slobodno reći i dosta otvoreno. Tako da bi to moglo otići u nešto interesantno za publiku. Nadam se da ćemo se mi držati svojih dogovora, principa, zahtjeva i da ćemo na kraju ostvariti pozitivan rezultat - rekao je pa dodao o Dinamu:

- Mislim da unutar stožera i ekipe ne postoji nikakva sumnja u ono što radimo. To je možda naša prednost, dok je u Maksimiru drugačije, nije lako igrati dvije utakmice tjedno, pa možda dođe do nekakvih sumnji. No, ja mislim da je Dinamo za naše prilike i dalje broj jedan, najbolja ekipa. Koliko sam vidio po utakmici s Betisom, odmorili su neke igrače, tako da očekujem najjači Dinamo u Koprivnici. Neće nam sigurno biti lagano, ali mi ćemo dati sve od sebe, pa kako bude.

Komentirao je susret s Kovačevićem i borbu za top 4.

- Naravno da mi je drago da ćemo se opet vidjeti. U prošloj sezoni zajedno smo prošli kroz emotivne i sretne trenutke ovdje u Slavenu. No, to je privatno, a na terenu svatko želi pobijediti, pa ćemo to staviti sa strane pa se opet zagrliti nakon utakmice - rekao je pa dodao:

- Sigurno da želimo ostati u Top 4. No, ne bih gledao tako daleko, sjest ćemo nakon što završe preostale dvije utakmice i vidjeti koji su planovi kluba. Nadam se da ćemo svi gledati optimistično prema tome i da ćemo u kontinuitetu osvajati bodove, i prije svega igrati dobro jer je to preduvjet za osvajanje bodova. Želio bih da si kupimo šansu za zadnjih četiri-pet kola da smo tu negdje, u bod-dva, da se možemo potući za tu europsku poziciju. Vjerujem u sve dečke i potajno se nadam da bismo mogli doći do Europe.

