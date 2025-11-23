Obavijesti

TRENER OSIJEKA ZADOVOLJAN

Sopić: Kao da smo bodove uzeli u Kauflandu i darivali lokosima

Piše Josip Tolić,
Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Drama na Opus Areni: Osijek i Lokomotiva remizirali 1-1! Osječani s igračem manje izdržali pritisak. Treneri podijelili emocije, Sopić zadovoljan, Jelavić razočaran

Osijek i Lokomotiva remizirali su na Opus Areni 1-1. Zagrepčani su poveli u 43. minuti golom Marka Pajača iz penala, a konačnih 1-1 postavio je Luka Jelenić u 78. minuti. Osječani su od 28. minute igrali s igračem manje nakon što je Oleksander Petrusenko zaradio dva žuta kartona i morao napustiti teren.

Trener Osijeka Željko Sopić nakon utakmice istaknuo je kako je zadovoljan osvojenim bodom s obzirom na okolnosti.

- Čestitam igračima na velikom bodu, bacali su se na glavu i dali sve od sebe. Rekao sam im da puste glazbu u svlačionici, zaslužili su. Kad gubim 1-0, nikada se neću povući. Malenica nas je vadio maksimalno, ali to vam tako bude kada imate od 25. minute igrača manje - rekao je Sopić, dodavši kako vjeruje da bi ishod bio drugačiji da je njegova momčad ostala s 11 igrača na terenu.

- Kao da smo uzeli bonove u Kauflandu i darivali ih, poklonili smo Lokomotivi i igrača više i penal - slikovito je opisao trener "bijelo-plavih".

Na pitanje je li Petrusenka trebao ranije izvući iz igre, Sopić se samo nasmijao i poručio da ne bi odgovarao na to.

S druge strane, trener Lokomotive Nikica Jelavić nije skrivao razočaranje. Njegova momčad imala je prednost i igrača više, ali nije uspjela zadržati vodstvo.

- Nisam zadovoljan rezultatom, drugo poluvrijeme smo bili očekivano bolji jer imali smo igrača više i stvorili dosta šansi. Izgubili smo dva boda. Imali smo 20 udaraca prema golu i jednostavno moramo biti bolji u realizaciji - kazao je Jelavić, dodavši kako ga ipak veseli činjenica da Lokomotiva stvara prilike, uvjeren da će golovi doći.

