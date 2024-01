Sopić: Mislio sam da ću igrače na benzinskoj počastiti pivom, a oni uzimali autiće za djecu!?

Naravno da kad dobiješ utakmicu sve izgleda savršeno, ali stojim stvarno čvrsto na zemlji. To je utrka na 400 metara, a mi nakon 25 metara imamo možda neku prednost za prsa u odnosu na Dinamo i Hajduk, zanemarivo. Oni koji trče znaju da je to zanemarivo.

Rekao je to trener lidera HNL-a Rijeke Željko Sopić za RTL.

Pokretanje videa ... HNK Hajduk Split - NK Rijeka 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Odgovara mu uloga autsajdera jer i dalje mnogi ne vide Rijeku kao ozbiljnog kandidata za naslov prvaka. I na kladionicama je koeficijent na vodeću momčad lige 5, na drugoplasirani hajduk 2,5, a na trećeplasirani Dinamo 2!?

Sopić: Dinamo ima najširi kadar

- Najvažniji je trenažni proces i da jednostavno igrači vjeruju u ono što radimo i da možemo doći tamo gdje želimo. Dečki su mladi, željni rada, predani. Naravno, ako imate širinu kadra, puno vam je lakše. Nemamo se mi tu što lagati, bez obzira što će sad 'blebetati' ovi tamo po Splitu, po Zagrebu, ovi moji, ali Dinamo ima najveću širinu kadra. Hajduk, Rijeka i Osijek imamo sličnu, ali i puno smo ispod Dinama, po širini kadra i po budžetu. Mislim da Rijeka ima najmanji budžet.

Koliko je blizu Mirko Marić?

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

- Budemo vidjeli, koji god odgovor da kažem, ne bi bilo korektno. Svaki dobar igrač mi treba. Nismo nikog doveli osim analitičara iz Gorice. Najveće pojačanje što se tiče igračkog kadra je Lindon Selahi, koji nam se vratio nakon dva mjeseca izbivanja. On je bio s nama, samo su se neke stvari događale i klub je donio odluku koja nije popularna, ali gledajte, živi se od prodaje. Klub mora zaštititi svoje interese i to je tako.

Imate li osjećaj da Pjaca, Janković, Pašalić, Ivanović... igraju iznad svojih mogućnosti ili još nešto možete izvući iz njih?

Pjaca je na 50, 60 posto mogućnosti

- Najlakše mi je pričati o Marku Pjaci i Toniju Fruku. Trenirao sam Fruka zadnjih šest mjeseci u Gorici i on će samo iz dana u dan rasti i to što je prvi asistent lige i što je jako bitan za našu momčad niti najmanje me ne čudi. Što se tiče Pjace, ja sam rekao i onda kada je zabio dva gola Osijeku da je on na nekih 50, 60 posto svojih mogućnosti. Jer znam dečka kad je odlazio za 29 milijuna eura u Juventus. Pjaca se trenutno jako dobro osjeća, svakim danom je sve bolji i polako se vraća u onu staru formu i mislim da će biti ozbiljnih Dalićevih dvojbi za Europsko prvenstvo.

Trenirali ste u 2 sata u noći, na povratku u Split.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Trener je plaćen da bira. To sam izabrao jer smo se pet sati vozili u autobusu i dao sam igračima nakon tog treninga do utorka u 19 sati slobodno. Jednostavno smo trebali napraviti rekuperaciju, zaliječiti neke rane nakon utakmice. Dečki koji su igrali su došli odraditi u pola sata hladnu kupku, dok su ovi ostali izašli van i oznojili se zajedno sa mnom i s mojim kolegom Đalovićem. Čak su mi pomogli u tom treningu, trenirali su 45 minuta i stvarno ne vidim veliki problem u tome hoćeš li doći doma djevojci ili ženi i obitelji u dva, tri ili u pola 4 sata u noći. Kada se takvo što dogodi negdje u Njemačkoj, gdje sam igrao sedam godina, to ne bi bila neka vijest. To bi bilo čisto normalno.

Domari su morali raditi prekovremeno...

Ne zamaram igrače dugim govorima

- Ne, ja samo platim struju koliko potroše, ali domari ne dolaze u to doba noći.

Igrači vas očito prate.

- Stalno razgovaram s igračima, to što ja izgledam kao mrki medo za vrijeme utakmice nema veze. Puno mi je teže raditi u Rijeci nego u Gorici, jer su to mladi igrači koji su ne samo skloniji oscilacijama, nego imaju neke fiks ideje. Neke stvari čuješ, samo zakolutalaš očima i sam sebi kažeš: 'Je li ovo moguće?' Ali idemo dalje, pričamo o svakakvim temama, nogometnim i nenogometnim, to su mladi dečki. Ali što se tiče terena, točno znaju što trebaju raditi i stvarno su predani i daju sve od sebe. Gušt je raditi s takvim dečkima.

Tražite li od igrača da preuzmu taj vaš mangupski, fajterski karakter?

Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

- Obično nemam duge sastanke prije utakmice, niti želim zamarati dečke. I kad sam bio igrač, kad mi trener krene 45 minuta pričati, onda mi počne kosa rasti. Prije utakmice na Poljudu sam rekao samo jednu stvar: 'Današnja utakmica je vrlo bitna, jednog dana ćete imati godina kao ja, bit ćete djedovi, pradjedovi i onda nemojte pričati kako ste bili blizu ili ne znam što, nego jednostavno istrčite i zgrabite tu priliku. Nećete imati puno prilika u životu da budete u ovakvoj situaciji. Ne znamo što će biti, ali te neke sitnice koje vam prođu kroz život, probajte ih ugrabiti".

Izjavili ste da je Hajduk doveo Perišića i Brekala, a vi ste doveli analitičara Gorice.

Brekalo je veliko pojačanje Hajduka

- Svim mojim sportskim prijateljima u Splitu to je bio čisti sarkazam. Ako se netko uvrijedio, stvarno ne znam što bih rekao na to. Evo, recimo, mi bismo stvarno željeli dovesti i Kovačića, recimo i Modrića, nemamo novca i što sad?! Ljudi imaju puno više novca, vidjet ćemo. S tim sam analitičarom radio u Gorici, on mi je najkorisniji. Što ćemo opće pričati o Brekalu ili o Perišiću, koji je, uz Modrića, jedan od najboljih naših igrača. Brekalo je velika zvijezda u naponu snage. Trenirao sam ga u Dinamu 2, kad sam došao u prvu momčad, on je otišao u Wolfsburg. Ta izjava bila je sarkazam, a oni koji to ne znaju čitati, neka se ljute!

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

I na povratku s Poljuda počastili ste igrače na benzinskoj postaji. Koja vam je najdraža benzinska?

- Bio sam trener Gorice i izgubili smo 2-1 u Splitu. Nakon šest kola zabili smo gol, a ja stanem na prvu benzinsku i ljudi iznesu sve! Mrzljak i ekipa samo što nisu frižidere iznijeli! Podmirim ja to sve, onda dobijemo 4-0 u Šibeniku i ponovimo isto, ja isto sve podmirim. I onda dođemo u Rijeku i podmirim ja račun, ali artikli su potpuno drugačiji. Počeo sam smijati kad su neki uzimali neke... ne znam ni kako se zove pošto nisam nikad cigaretu zapalio, snooze ili nešto. Neki su čak uzimali za djecu autiće! Ali rekao sam može, nema problema. Kad sam rekao da uzmu što hoće, mislio sam da će uzeti piva ili ne znam što. Ali mlada momčad, možda sam ja malo ostario, pa ne kužim... - zaključio je Sopić za RTL.