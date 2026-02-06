Obavijesti

uoči VARAŽDINA

Sopić: Možete pisati što hoćete, ali ja i dalje pričam hrvatski

Piše Domagoj Vugrinović,
Sopić: Možete pisati što hoćete, ali ja i dalje pričam hrvatski
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Igrali smo dva puta s njima, dva remija. Poslije smo ispali nakon penala iz Kupa. Dosta su kompaktni, često mijenjaju formacije, komentirao je Sopić Varaždin

Admiral

Nakon vrijedne domaće pobjede nad Rijekom, kojom se Osijek konačno odmaknuo s posljednjeg mjesta na ljestvici, momčad Željka Sopića očekuje gostovanje kod Varaždina u 21. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" će u nedjelju od 15 sati pokušati ostvariti ono što im ove sezone još nije pošlo za rukom, ostvariti dvije uzastopne prvenstvene pobjede.

Trijumf protiv aktualnog prvaka donio je vidljivo olakšanje u svlačionici i dodatnu dozu samopouzdanja, što je potvrdio i trener Osijeka uoči puta na sjever Hrvatske.

- Lakše je. Slobodnije se igrači osjećaju, ali vidjet ćemo na utakmici. Nadam se da će biti lakše, jer definitivno kada dugo čekaš nešto i to se dogodi, lakše je - rekao je Sopić, naglasivši da je stanje u kadru gotovo identično kao i u prošlom kolu.

Sigurno je tek da zbog kartona neće konkurirati Luka Jelenić, dok oko pojedinih igrača i dalje postoje upitnici.

- Imamo nekih upitnika, odlučit ćemo prije utakmice - kratko je poručio osječki strateg.

Govoreći o Varaždinu, Sopić je istaknuo njihovu organiziranost i taktičku prilagodljivost.

- Igrali smo dva puta s njima, dva remija. Poslije smo ispali nakon penala iz Kupa. Dosta su kompaktni, često mijenjaju formacije. Nekad s tri, nekad s četiri. Imaju dobre igrače u svim linijama. Mjesto na ljestvici ne laže nikad, ali mislimo da smo dovoljno pametni i mirniji da se suprotstavimo Varaždinu. Znamo kako igraju, dat ćemo sve od sebe da napravimo pozitivan rezultat.

Jedna od glavnih tema presice bilo je i golmansko pitanje. Protiv Rijeke je priliku dobio Nikola Ćurčija ispred kapetana Marka Malenice, a Sopić ni ovoga puta nije želio unaprijed otkriti svoju odluku.

- Vidjet ćemo prije utakmice. Pričam hrvatski, donesem odluku, stojim iza toga. I možete pisati što god želite. Onog trenutka kad izaberem jednog ili 11 ja živim s tim. Dobro ili loše, živim s time. Tako ću donijeti odluku prije utakmice. Nema problema. Svjestan sam odluke i posljedica.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Problemi postoje i u veznom redu, a povratak pojedinih igrača još je neizvjestan.

- Imamo nekih problema. Znamo koga imamo na poziciji u vezi. Vrbančića nema, koliko dugo, ne znam. Je l’ to za operaciju ili ne, vidjet ćemo. Bez obzira na sve, izrazito sam zadovoljan kako su igrači odgovorili, borili se za klub i dres. Uvijek se može bolje, noge lakše, kreativniji… Ali, da će biti prevelikih promjena, neće. Da sada kemijam, nakon što smo napokon dobili utakmicu, nema smisla. Ako će biti zdravi, velika većina će započeti utakmicu.

Prijelazni rok još uvijek traje, a moguće su i dodatne promjene u svlačionici.

- Kolarik bi trebao imati pravo nastupa. Stjopa je otišao u Njemačku, hvala mu na svemu. Bila je njegova želja, izašli smo u susret, klub je dobio naknadu. Još traje prijelazni rok. Ako dođe ponuda koja zadovoljava klub i igrača, vjerojatno će nas napustiti. S druge strane imamo neke koje bi doveli ako netko ode. No, kako vrijeme odmiče, teže je zakrpati rupu. Imamo ideje, razgovore i nadam se da ćemo uspjeti sve to zgotoviti ako se dogodi.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na kraju se Sopić osvrnuo i na stanje novih te povratničkih igrača, naglasivši da je proces povratka u punu natjecateljsku formu još u tijeku.

- Puno bolje. Karačić mi je rekao da mu je lakše bilo. Problem su igrači koji dugo nisu igrali: Matković, Barišić, Mersinaj. Njima će trebati nekoliko utakmica ili odmor da bi lakše ušli u natjecateljsku formu. To je tako. Proces. Nema alibija, nema skrivanja, ali to je tako - zaključio je Sopić.

