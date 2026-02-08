Sopić nakon poraza: Morali smo uzeti barem bod. Ovo je borba za opstanak i svaki bod je bitan

U prvoj utakmici 21. kola domaćeg nogometnog prvenstva Varaždin je dočekao Osijek. Domaćini su pobijedili 2-1 i tako došli na treće mjesto na tablici dok su Osječani ostali na začelju sa 17 bodova.

Varaždin je poveo već u 10. minuti susreta kada je precizan bio Matej Vuk, ali onda je Osijek u 19. minuti izjednačio preko Vladana Bubanje. Iako je Osijek dobro otvorio drugo poluvrijeme i stvarao šanse, domaćini su ponovno poveli golom Ivana Mamuta u 62. minuti susreta. Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao.

Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener Osijeka Željko Sopić nakon utakmice priznao je da su mogli uzeti barem bod u Varaždinu.

- Morali smo uzeti barem bod. Mogli smo, imali smo bolje šanse nego oni, ali u tim situacijama jednostavno moraš pokazati individualnu kvalitetu, nemamo se što lagati. Bile su neke izgledne situacije koje smo morali bolje rješavati, ali da smo ih bolje rješavali, ne bi smo bili na ovome mjestu - rekao je Sopić pa nastavio:

- Ovo je borba za ostanak. To što neki moji ljudi u klubu misle da mi moramo biti treći ili četvrti, sjajno. Ovo je borba za opstanak i svaki bod je bitan. Ne mogu reći da dečki danas nisu dali maksimum, ali u nekim situacijama stvarno moramo biti mirniji i koncentriraniji.

Osijeku je u sljedećem kolu protivnik Hajduk, a Sopićeva momčad igrat će pred domaćom publikom. Kratko je komentirao sljedeći dvoboj.

- U ovoj ligi svatko svakoga može dobiti, to smo već vidjeli. Idemo se spremiti za tu utakmicu - zaključio je Sopić.