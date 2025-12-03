Sopić: Jedanaesterci bi se trebali pucati nakon 90 minuta. No, tko sam ja, neki trener...

Na stadionu u Varaždinu gledali smo gotovo identičan scenarij kao i prošle sezone u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Tada je također nakon 90 minuta rezultat bio 1-1, ni nakon 120 minuta rezultat se nije mijenjao i krenulo se u izvođenje kaznenih udaraca. Prošle sezone Gorica je prošla nakon jedanaesteraca, no ovaj put Varaždinci su uspjeli izbaciti Osijek (1-1, 4-2).

U prvih 30 minuta Osijek nije postojao. Varaždin je sve kontrolirao i kreirao nekoliko vrlo izglednih prigoda. Dvije najbolje prilike imao Luka Mamić, no u 5. minuti Ćurčija je odlično obranio, a u u 20. Guedes je sjajno uklizao. Zbog toga se s južne tribine na kojem je bilo oko 40 pripadnika Kohorte čulo: „Uprava odlazi“.

Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, oraspoložio ih je Jakupović koji je zabio iz jedine osječke šanse. Omerović ga je u 38. minuti sjajno pronašao, a ovaj je još bolje glavom zabio za vodstvo.

Na startu drugog dijela Varaždinci su bili dominantni i to okrunili pogotkom. U 58. minuti, spektakularno, kao i protiv Hajduka, zabio je Tomislav Duvnjak. Zamalo su Osječani zabili i drugi gol, no Silić je obranio pokušaje Matkovića i Jurišića pa odveo utakmicu u produžetke.

Ni u jednom ni u drugom produžetku nismo vidjeli baš ništa. Obje ekipe bile su oprezne, bez rizika u igri pa je utakmica otišla u lutriju jedanaesteraca gdje su bili uspješniji Varaždinci. Pogađali su Mamut, Vuk, Mamić i Puclin, a za Osječane samo Cvijanović i Matković. Junak je bio varaždinski vratar Josip Silić obranivši udarac Jugoviću.

Nastavila se agonija Osijeka koji je na dnu HNL-a, a novi trener Željko Sopić još ne zna za pobjedu.

- Čestitam Varaždinu na pobjedi. Penali su lutrija. Možda bi se trebalo izvoditi nakon 90 minuta, a ne nakon 120. No, tko sam ja, samo neki trener. Nemam nikome od svojih igrača ništa za prigovoriti. Imamo sad četiri sata prema Osijeku. Sutra je novi dan i idemo dalje – rekao je u svojem stilu Željko Sopić.

- Ne brine me to ni najmanje što još nismo pobijedili. Točno znam što imam u kabini. Pobjede će doći. Neke stvari će se promijeniti. Oni igrači koje imamo daju svoj maksimum, a zašto nemamo više igrača, ne bih ulazio u to - zaključio je Sopić.

Trener Nikola Šafarić nakon dvije sezone ponovno je uveo Varaždince u četvrtfinale Kupa.

- Odličnu utakmicu smo odigrali od prve do zadnje minute. Odlično smo stajali i njihov vratar ih je čuvao. Presjekao nas je malo gol Jakupovića, no nastavi smo. Duvnjak je opet vrhunski zabio i sve osim našeg prolaska bila bi stvarno šteta.

Prošle godine Gorica je pobijedila Varaždin nakon kaznenih udaraca u osmini finala, ovaj put je bila sreća na njihovoj strani.

- Protiv Osijeka smo još više dominirali. Govorio sam da teško da dvije zaredom možemo izgubiti na penale. Penale smo vježbali i pripremali se. Nitko nije promašio na treningu. Htjeli smo prolaz i baš smo sretni - ističe Šafarić koji se osvrnuo i na trenutno stanje Osijeka.

- Žalosno da je Osijek u takvom stanju, sigurno zaslužuju više. Sopa će ih sigurno dići. Ima puno posla i sigurno će Osijek doći tamo gdje mu je mjesto. Nije lako trenutno, ali važno je da se ne donose ishitrene odluke - dodao je Šafarić.

