Sopić: Nemamo nijednog igrača ozlijeđenog! Prijatelj Ferenčina dobro je posložio Slaven, ali...

Rijeka u subotu gostuju kod Slaven Belupa u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Momčad s Kvarnera u Koprivnicu stiže na prvom mjestu HNL-a, a prvi ogled dvaju ekipa u Koprivnici pripao je bijelima uz eurogol Nike Galešića. U prošlom kolu Rijeka je demolirala Osijek i s razlogom Sopić želi reprezentativnu stanku dočekati na prvom mjestu.

- Čeka nas zahtjevna utakmica protiv meni jako dragog Slaven Belupa. Tamo sam proveo dvije jako lijepe godine igračke karijere, a bili smo i dosta uspješni u tom periodu. Dosta nezgodno gostovanje po pitanju Rijeke, uvijek se dosta potencira neka prošlost i tamošnji ogledi, ali mi ako želimo ostati na sadašnjem tragu jednostavno moramo ići na tri boda i reprezentativnu stanku dočekati na prvoj poziciji - kaže trener Željko Sopić.

Slaven Belupo ne zna za pobjedu od početka veljače i pobjede protiv Rudeša. U posljednjih pet utakmica osvojio je tek jedan bod i upisao četiri poraza. Unatoč lošim rezultatima Sopić ima veliko poštovanje prema momčadi iz Koprivnice.

- Neće biti lagano, gledao sam zadnjih nekoliko utakmica "farmaceuta", bez obzira na to što nemaju neke rezultate, igraju jako dobar nogomet. Moj prijatelj Roy Ferenčina je to jako dobro posložio, ali u nogometu je to tako, mač s dvije oštrice, nekad vas ne ide, nekad da. Imamo maksimalan respekt prema domaćinima, a s druge strane dobro smo se pripremili kroz tjedan.

Nakon serije ozljeda koje su zahvatile momčad s Kvarnera, u Koprivnicu će Rijeka putovati u punom sastavu

- Vratili su nam se i neki igrači koji nisu bili na raspolaganju. Kad se sve zbroji i oduzme mislim da nemamo niti jednog ozlijeđenog igrača. U Koprivnicu idemo sa svim raspoloživim snagama.