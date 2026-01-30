Sopić: Nisam spavao noćima, ali hoćemo li plakati tjedan dana?

Trener Osijeka Željko Sopić najavio je susret Osijeka i Rijeke. Sopićeva momčad i dalje je posljednja na tablici s 14 bodova, a Sopić nije ostvario niti jednu pobjedu otkad je došao na klupu Osijeka. Na konferenciji za medije osvrnuo se na stanje u momčadi, probleme u igri i razliku u financijskoj moći u odnosu na konkurente.

Osijek je u posljednjem kolu domaćeg prvenstva izgubio od Dinama 3-0, a sada ih čeka aktualni prvak Hrvatske. Međutim, poraz od 'modrih' Sopiću nije dobro sjeo.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Nisam spavao noćima, ali hoćemo li plakati tjedan dana? Imamo ispred sebe utakmicu protiv Rijeke u kojoj moramo osvojiti bodove - počeo je Sopić.

- Svi su zdravi osim Vrbančića, u pitanju je ozljeda koju već dugo vuče. Prije utakmice se očitovao da može, probali smo s njim posljednjih pola sata, ali vjerojatno ga je nakon nekog naglog pokreta presjeklo. Čitao sam tri nalaza, puno nepoznatih riječi. Ali do daljnjeg ga nema- rekao je i najavio promjene u sastavu u odnosu na utakmicu s Dinamom.

- Možemo pričati o mentalnoj snazi ili nesreći. Znamo u kakvoj smo borbi i na koji se način moramo postaviti. Meni je nevjerojatno da dobijemo prvi gol s 10 igrača iza lopte. Ono što mene muči je stvaranje prilika i odluke u zadnjoj trećini u situacijama kada smo 2 na 1 da moramo ispoštivati igrača u boljoj poziciji- izjavio je Sopić na konferenciji.

Komentirao je i igru Rijeke koju dobro poznaje.

- Doveli su par novih igrača, dosta sam ih trenirao, dobro znam kakve igrače imaju. Naravno da se moramo puno bolje postaviti i kada dođemo u konkretnu situaciju da je završimo šutom, a ne alibi rješenjem.

Osvrnuo se i na činjenicu da još nije upisao prvu pobjedu otkad je preuzeo Osijek.

- Jedva čekam da nekoga pobijedimo. Dinamo u pojačanja uloži 20 milijuna, a mi besplatno dovedemo igrače koji nisu igrali i ja u dva tjedna moram napraviti igru. Doveli smo što smo mogli i napravit ćemo sve da s tim igračima osiguramo ostanak u ligi - zaključio je Sopić.