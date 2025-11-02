Sopić: Nismo zabili gol pa je i bod dobar. Slijedi Hajduk? Igračima je gušt tamo igrati

Osijek i Varaždin odigrali su 0-0 u pretposljednjoj utakmici 12. kola HNL-a, a Željko Sopić debitirao je na klupi domaće momčadi. Nakon utakmice je podijelio svoje dojmove za MAX Sport.

- Dečki su izgorili na terenu, dali su sve od sebe. Puno je lakše igrati defenzivno, a normalno je i da kad pokušavate otvoriti blok da se otvori prostor otraga za kontre suparnika. Nismo zabili gol pa je i bod dobar.

U drugom dijelu je nedostajalo mirnoće?

- Promijenili smo sistem igre, dečki se navikavaju na neke stvari. Moralo bi to biti bolje, slažem se, ali vjerujem u rad i predanost poslu, dići ćemo se.

Slijedi Hajduk u gostima?

- Rano je pričati o tome. Vraća se Hasić, a nadam se i netko od ozlijeđenih. Idemo na Poljud na lijepu kulisu i tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute - rekao je Sopić nakon utakmice za MAX Sport.