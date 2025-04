Sopić oduševio Poljake! Tek je došao, a klub već ruši rekorde

Kada je s Goricom, pa onda i s Rijekom pobjeđivao važne utakmice, igrače bi po povratku gostovanja uvijek počastio na benzinskoj pumpi. Sve na njegov račun! I to je postala tradicija, a sad ju je prenio i u Poljsku.

Pokretanje videa... 00:06 Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

Željko Sopić nedavno je preuzeo poljskog prvoligaša Widzew Lodz. Glavni cilj koji su stavili pred njega je ostanak u prvoj ligi, a hrvatski stručnjak oduševio je navijače već na prvoj utakmici u kojoj je slavio kod Piast Gliwica (2-0).

Foto: Profimedia

Počastio je igrače na benzinskoj pumpi i tamošnje medije zabavljao svojim reakcijama i izjavama, što je slučaj bio i u Hrvatskoj, a za oko im je zapeo i njegov modni izričaj. Na HNL utakmice često je dolazio u odijelu ili svečanijoj odjeći, a u debiju na klupi Widzewa odjenuo je klupsku hudicu. Toliko se svidio navijačima da su pohrlili u klupski fan shop i razgrabili hubice i ostale klupske artikle.

Više se ne bave samo prognozama sastava i rezultata, pokušavaju pogoditi i Sopićevu modnu kombinaciju.

- Ove sezone u fan shopovima do ovog trenutka prodan je 8191 komad reklamne odjeće, što je apsolutni rekord. Napola u šali, ali i napola ozbiljno, može se reći da je dobar rezultat prodaje dresova posljedica trenera Željka Sopića. On se po svom dolasku podružio s navijačima Widzewa u klupskim shopovima, da bi se u svom debiju pojavio u navijačkoj odjeći. Navijačima se to toliko svidjelo da su počeli masovno kupovati klupsku odjeću. U petak Widzew igra kod kuće protiv Lechije iz Gdanska. Pitamo se što će Sopić ovaj put odjenuti - piše Widzew Sport.

Hrvatski trener pobjedom u debiju odvojio se na plus deset od pozicije koja vodi u drugu ligu pa se u Lodzu lagodnije diše i uvjereni su da će lakoćom ostati u elitnom rangu.

Standings provided by Sofascore