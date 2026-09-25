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HRVATSKI TRENER ZA 24SATA PLUS+

Sopić: Osijek? Uzeli bi pet mil. eura da su me poslušali! U Litvu sam morao dovesti i nespremne

Piše Hrvoje Tironi,

Na prvenstvena gostovanja gotovo uvijek odlazimo na dan utakmice, u posljednja tri tjedna više od 24 sata proveli smo u autobusu. Vjerujte, to je nemoguća potrošnja, kaže Željko Sopić, trener Kauno Žalgirisa

Željko Sopić (52) stigao je s Kauno Žalgirisom do završnice litavskog prvenstva. Njegova je momčad vodeća u tamošnjoj Toplygi, Kauno Žalgiris četiri kola prije kraja ima bod više od drugoplasirane Suduve. No dok će se nogometaši Suduve u posljednjih mjesec dana sezone baviti samo prvenstvom, Sopića očekuju finale kupa i Konferencijska liga.

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