Sopić: Osijek? Uzeli bi pet mil. eura da su me poslušali! U Litvu sam morao dovesti i nespremne
Na prvenstvena gostovanja gotovo uvijek odlazimo na dan utakmice, u posljednja tri tjedna više od 24 sata proveli smo u autobusu. Vjerujte, to je nemoguća potrošnja, kaže Željko Sopić, trener Kauno Žalgirisa
Željko Sopić (52) stigao je s Kauno Žalgirisom do završnice litavskog prvenstva. Njegova je momčad vodeća u tamošnjoj Toplygi, Kauno Žalgiris četiri kola prije kraja ima bod više od drugoplasirane Suduve. No dok će se nogometaši Suduve u posljednjih mjesec dana sezone baviti samo prvenstvom, Sopića očekuju finale kupa i Konferencijska liga.