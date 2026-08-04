Sopić povukao dva poteza pred Maksimir. Kalik i Debeljuh mogu igrati protiv Dinama

Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić uspio je u posljednji trenutak prijaviti Anthonyja Kalika i Gabriela Debeljuha za utakmice protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Obojica su u redove litavskog prvaka stigla neposredno uoči dvoboja na Maksimiru. Debeljuh je s novom momčadi odradio tek jedan trening, dok je Kalik praktički izravno stigao u hotel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Sopić je dan prije utakmice priznao da još ne zna kako će riješiti problem s Uefinim pravilima o broju domaćih igrača i nogometaša koji su ponikli u klubu.

- Ne znam što ću učiniti, tko će od njih biti na popisu i konkurirati za utakmice s Dinamom. Debeljuh je odradio s nama jedan trening, Kalik je došao u hotel, a ne znam kako ih staviti na listu, jer moramo poštovati pravila Uefe o domaćim igračima i onima poteklima u klubu. Nešto moram odlučiti, vidjet ćemo je li pravo ili krivo - rekao je Sopić.

Rok za promjene na popisu istjecao je u ponedjeljak u 23.59 sati, a hrvatski trener na kraju je pronašao rješenje i prijavio obojicu novopridošlih igrača. Kako bi otvorio mjesta Kaliku i Debeljuhu, s dosadašnjeg popisa maknuo je litavskog veznjaka Tautvydasa Burdzilauskasa i slovenskog napadača Harisa Kadriča, koji je u Kauno Žalgiris stigao samo tjedan dana prije Sopića.

Debeljuh i Kalik tako će konkurirati za nastup protiv Dinama, a očekuje se da bi obojica tijekom dvomeča mogla dobiti priliku. Ako ne zaigraju na Maksimiru, mogućnost će imati u uzvratu u Kaunasu. Debeljuh dobro poznaje Dinamo. Hrvatski napadač svojedobno mu je u dresu Cluja zabio u sudačkoj nadoknadi i izborio produžetke.