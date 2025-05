Sopić prekinuo crni niz. Widzew slavio nakon mjesec i pol dana

Željko Sopić je prije dva mjeseca stigao u poljski Widzew Lodz. Doveo ga je bivši sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius kako bi ostavio klub u elitnom rangu poljskog prvenstva, no dočekala ga je poprilično komforna situacija. I krenulo je fenomenalno, dvije pobjede zaredom, a navijači su vrlo brzo zavoljeli njegov osebujni stil. I krenulo je pustošenje poljskih benzinskih postaja, kliknuo je s igračima i bilo je jasno da će ostati u ligi jer je zaliha bila ogromna, no onda je Widzew upao u krizu.

Čak pet utakmica nisu znali za pobjedu, imali su četiri poraza i remi, no nisu se 'tresli' jer bodove nisu skupljali niti konkurenti pa ostanak nije bio upitan, no nitko nije očekivao da će upasti u ovakvu krizu. Ipak, uspio je Sopić pronaći recept kako podignuti igrače. Widzew je u 33. kolu Ekstraklase slavio protiv posljednjeplasirane Puszcze (2-0). Golove su zabili Fran Alvarez i Lubomir Tupta za prvi trobod nakon mjesec i pol dana.

Foto: Marcin Bryja

Taj period nije bio najljepši u Lodzu, no Sopić je napravio ono zbog čega je i došao, a to je ostanak u ligi bez ikakvih poteškoća. Još jedno kolo ostalo je do kraja prvenstva, Widzew gostuje kod drugoplasiranog Rakowa koji ima tek bod manje od prvoplasiranog Lecha pa bi tako hrvatski trener mogao direktno utjecati tko će biti poljski prvak.