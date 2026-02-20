Sopić progovorio o otkazu: Je li to Sopić ili Pero Perić, nebitno

Uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone, gostovanja kod Lokomotive na Maksimiru, trener Osijeka Željko Sopić je u vrlo teškoj situaciji i pod pritiskom otkaza. "Bijelo-plavi" su pod imperativom pobjede, a Sopić je jasno poručio da očekuje beskompromisnu borbu od prve do zadnje minute. Svaka utakmica je gotovo kvalifikacijska, kako je opisao trenutno stanje, a nervoza među navijačima je opipljiva. Klub se našao na poziciji na koju nije navikao, dva boda iza Vukovara, što borbu za ostanak čini iznimno napetom.

​- U fazi smo gdje nas svaka i mala greška kažnjava, odnosno prejeftino dobivamo golove. Najbolji je mogući plan izaći iz ove krize već utakmica protiv Lokomotive u subotu. Moramo se postaviti od prve minute s jasnim ciljem da želimo osvojiti bodove na Maksimiru i to je jedini plan i program kako izaći iz ove situacije - naglasio je trener Osijeka.

Energija i koncentracija kao ključ na teškom terenu

Sopić ističe da će u dvoboju podjednakih suparnika, kakvih je HNL prepun, presudnu ulogu odigrati energija i veći broj raspoloženih pojedinaca na terenu. Dodatni izazov predstavljat će i uvjeti na maksimirskom travnjaku, koji neće biti idealni s obzirom na kišu i činjenicu da je Dinamo tamo igrao utakmicu samo dva dana ranije.

​- Koncentracija mora biti na visokom nivou i jednostavno od prve minute moramo pokazati želju i volju da smo došli tamo po bodove - jasan je Sopić.

Posebno je naglasio problem realizacije i odlučnosti u završnici napada, što je momčad koštalo bodova u prethodnim susretima.

​- Ono što sam ja rekao, stojim iza toga da jednostavno moramo završavati akcije s udarcima bez previše razmišljanja. Nogomet je jednostavna igra. Ako ne dođeš u 16 metara, odnosno ako ne završiš akciju udarcem, vrlo teško možeš računati i na golove. Puno puta smo dosta smušeni u tim situacijama.

Poruka navijačima i vjera u sunce nakon kiše

Iako je Lokomotiva u znatno ugodnijoj poziciji s devet bodova više, što im omogućava rasterećeniju igru, Sopić odbacuje sve kalkulacije. Fokus je isključivo na vlastitoj momčadi i pristupu "bacanja na glavu za svaku loptu". Otkrio je i da su se u klubu dogodile određene promjene na višim razinama koje bi trebale donijeti mir i pozitivniju atmosferu (nova predsjednica i direktorica), premda ističe da to ne smije biti alibi za igrače. Glavni motiv, kako kaže, moraju biti navijači i grad.

​- Mi jednostavno u Maksimir idemo s jednim jedinim ciljem, da budemo na visini zadatka i da pokušamo uzeti sva tri boda. Ne radi mene, ne radi igrača, ne radi kluba, nego radi Grada i svih ovih ljudi koji navijaju za Osijek i kojima je Osijek u srcu i koji ostavljaju zadnji komadić plaće da bi dolazili na utakmice. Mislim da ti ljudi iskreno zavređuju puno, puno više, prvenstveno od mene, onda i od svih igrača - emotivno je poručio Sopić.

Na pitanje o vlastitom statusu i pritisku, odgovorio je samouvjereno i bez oklijevanja.

​- Straha nema niti najmanje. Da je situacija dobra, nije dobra. Ali s druge strane, stvarno sam bio u ovim situacijama puno puta i svaki put sam uspio izaći. Neće biti lagano, ovo je maraton. Treba zadržati mir. Da li će to biti Sopić ili Pero Perić je totalno nebitno. Mi se kao sportski sektor moramo koncentrirati isključivo na teren, kako bi ponovno izašlo sunce nakon ovih kišnih dana.