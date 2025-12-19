Obavijesti

NAJAVIO SLAVEN BELUPO

Sopić: Sahranilo me 90 posto vas, a ja nisam ni ranjen. Život je borba, naučio sam to davno

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Sopić: Sahranilo me 90 posto vas, a ja nisam ni ranjen. Život je borba, naučio sam to davno
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Moramo biti realni i pogledati situaciju u oči, ne stavljati probleme pod stol ili okretati glavu. Tu smo gdje smo i zasluženo smo tu. Ljestvica nikad ne laže, mogu ja sad tu pričati neke bajke ili basne, ali kako siješ, tako i žanješ

Osijek dočekuje Slaven Belupo u subotu od 15 sati u 18. kolu HNL-a na Opus Areni. "Bijelo-plavi" se nalaze u jako teškoj situaciji jer su posljednja momčad lige s 13 bodova, dva manje od pretposljednjeg Vukovara. Željko Sopić svjestan je težine situacije. 

- Nije bilo nekih novih problema niti ozljeda i mislim da ćemo spremniji ući, s većim kadrom i širinom u odnosu na prethodne utakmice. U kakvom su stanju? Pa u takvom kakvom jesu, neki nakon mjesec, mjesec i pol dana pauze - započeo je trener Osijeka na press konferenciji i dodao:

- Ali jednostavno to se sve briše, zaboravlja, u subotu izlaze na teren, daju sve od sebe i uz pomoć navijača mislim da ćemo konačno osvojiti tri boda i malo staviti vedrine na lica svih Osječana pred ove božićne praznike. 

Osijek: NK Osijek i HNK Gorica u 17. kolu SuperSport HNL-a
Osijek: NK Osijek i HNK Gorica u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sopićeva momčad je u nizu od osam prvenstvenih utakmica bez pobjede, a trener ne bježi od teške situacije. 

- Mislim da može biti više otežavajuća okolnost nego ova u kojoj smo mi trenutno, ne trebamo se lagati. Situacija je takva kakva jest, nikad nisam, niti ću ikad bježati od nje. Najvažnije nam je da skupimo glave i da svi zajedno shvatimo gdje smo i da napravimo sve da osvojimo tri boda. Ne zato što ćemo mi onda biti ispred ili iza Vukovara, to je totalno nebitno jer ja znam gdje ćemo mi doći na kraju prvenstva - rekao je i dodao:

- Ali moramo biti realni i pogledati situaciju u oči, ne stavljati probleme pod stol ili okretati glavu. Tu smo gdje smo i zasluženo smo tu. Ljestvica nikad ne laže, mogu ja sad tu pričati neke bajke ili basne, ali kako siješ, tako i žanješ i to vam je uvijek bilo i bit će. 

Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sopić još čeka na prvu pobjedu otkad je sjeo na klupu Osijeka. 

- Možda me već sada 90 posto vas sahranilo, a ja nisam još niti ranjen. Ja sam naučio od davnih dana da je život borba. Život vam je borba. Znači, oni koji misle da kroz život idu lagano, nije to baš tako. Ja vam ponovo kažem, ovo je borba za opstanak, treba karakter prije svega. I igrači sa onim dolje. Potpuno sam siguran da će se situacija promijeniti na bolje - poručio je Sopić i zaključio:

- Hoće li se promijeniti preko noći? Pa neće. A zašto neće? Da biste bili bolji, morate jednostavno u trenažnom procesu biti bolji. Znači, da bih ja bio bolji, moram imati na drugoj strani nekoga tko će mene pritiskati da ja budem bolji. Mislim da sam tu sve rekao. 

