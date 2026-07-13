Sopić stvara hrvatsku koloniju u Litvi. U Žalgiris došle dvije bivše nade Dinama i Hajduka

Željko Sopić je Osijek zamijenio Kauno Žalgirisom i započeo slaganje momčadi s kojom će krenuti u obranu naslova prvaka Litve. Na daleki Baltik stigli su Ivan Fiolić i Leon Kreković.

Prvi je u Kaunas stigao bivši igrač Dinama, Lokomotive i Osijeka Ivan Fiolić (30), koji dolazi kao slobodan igrač iz Gorice. Pridružio mu se i Leon Kreković koji je imao status velike nade u Hajduku. Dolazi iz Posušja s kojim je prošle sezone ispao iz Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Žalgiris čeka uzvratna utakmica kvalifikacija Lige prvaka protiv kosovske Drite. Prvi susret je završio 1-1 u Litvi.