Sopić: U Litvi je ovo jako velika stvar, igramo za Ligu prvaka. Ne zanimaju me nikakvi izgovori

Hrvatski trener Željko Sopić vraća se na Maksimir. Doduše, ovog puta kao trener Kauno Žalgirisa koji u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka gostuje kod zagrebačkog Dinama. Utakmica je na rasporedu sutra (utorak) od 20 sati, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Litvi.

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Sopićeva momčad do trećeg pretkola stigla je nakon pobjede nad Klaksvíkom (1-0). Hrvatu je hrvatski nogomet dobro poznat, bio je trener Gorice i Osijeka, a sad će preko aktualnog hrvatskog prvaka Dinama tražiti prolaz do Lige prvaka.

Koja su vam očekivanja od utakmice?

- Veliki je dan za sve nas, pogotovo za mene. Nije lagan dan za mene i moju obitelj, ali uvjeren sam da smo spremni.

- Ovdje sam odrastao i napravio prve nogometne korake. Trebamo dati sve od sebe na sutrašnjoj utakmici - rekao je Ivan Fiolić.

Već ste spomenuli da će to biti poseban dan za Vas i obitelj, kako ćete prijeći preko toga da ste veliki fan Dinama

- Kao da me pitate koje dijete volim više. Sutra sam na drugoj strani, ali cijeli život sam na strani Dinama. Treba biti profesionalan, ovo mi je ipak posao.

- Sutra je poseban dan za mene i još neke dečke, pogotovo Fiolića. Svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, ali ja sam htio samo Dinamo. Nisam bedast, znam da su kvalitetniji od nas, svemirski brod da tako kažem. Prošli smo sve ekipe do sada, koje su igrali stil igre koja nama ne odgovara. Mjesec dana smo moj stručni stožer i ja s igračima, znamo što znači kada Dinamo igra na Maksimiru nošen tribinama.

Zagreb: Konferencija za medije FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako vam je raditi u Litvi?

- Predivan je grad, jako su topli ljudi. Podsjećaju me jako na moju Hrvatsku. Uvijek je ljepše kada imate dobre rezultate.

Posljednjih godina spominjalo Vas se u kontekstu novog trenera Dinama. Imate li potrebu dokazati se?

- Ne, mislim da smo svojim znanjem i zalaganjem došli do ovoga. Znam da možda medijima i navijačima to tako ne djeluje, ali u Litvi je ovo velika stvar. Igramo protiv najjačega, ako prođemo opet ćemo igrati protiv najjače, a onda protiv nekog Bešiktaša. Rekao sam dečkima da moramo živjeti u sadašnjosti.

Mislite li da Dinamo ima veći pritisak od Vas?

- Nemate pojma koliko je ovakvih utakmica Dinamo već odigrao. Nije važno jeste li favorit ili ne.

Jeste li primijetili napredak litvanskog nogometa u usporedbi s hrvatskim?

- Mislim da se ne mogu uspoređivati na nacionalnoj razini, Hrvatska je osvajala tri medalje. Što se tiče klupske razine, mogao bi o tome pričati satima.

Zagreb: Konferencija za medije FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jesu li u Litvi priviknuli na vaš stil vođenja?

- Da biste postigli neke ciljeve morate prijeći neke prepreke. Zbog nekih transfera, koncerata.. Igramo za Ligu prvaka i jako smo uzbuđeni. Ovu prepreku moraju proći ako žele predstavljati Litvu.

Kovačević je rekao da bi htio igrati protiv Žalgirisa, kako to komentirate? Za Fiolića, hoćete li slaviti ako zabijete?

- Već sam imao tu priliku sa Lokomotivom i Osijekom. Bit će isto i ako sada zabijem - rekao je Fiolić.

- Nisam čitao izjavu, znamo se već godinama. Lijepo od njega što je to zaželio. Želje su obostrane, mi smo također navijali za Dinamo protiv Thuna.

Danas je objavljeno da je Kalik novi igrač Kauno Žalgirisa. Koga ćete sutra prijaviti za utakmicu?

- Imamo nekih problema jer nemamo dovoljno mladih igrača. Ne znam kako riješiti neke probleme. Ne znam tko će biti na popisu, Kalik je danas došao u hotel. Sretan sam jer su me ljudi u klubu pitali što trebam, ja sam im izrazio svoje želje. Imamo trening danas nakon kojeg ćemo vidjeti tko će nastupati.

- Što se tiče vremenskih uvjeta, vruće je i za Hrvate, ne samo za nas. Došli smo igrati za Ligu prvaka, ne želim čuti za nikakve izgovore ako netko nije sretan što je vani 37 stupnjeva - zaključio je Sopić.