Sopić uoči Dinama: Oni su prvi, mi zadnji. Ipak, i nas se pita...

Osijek je imao polusezonu za zaborav. Zadnje mjesto u ligi, loša realizacija i obrana koja nije na razini. Pred kraj prvog dijela Željko Sopić rekao je da će dovesti ratnike koji mu trebaju u borbi za opstanak. To je i napravio, doveo je nekoliko zvučnih imena i krenuo na pripreme. Tamo je uigrao momčad, ali sada slijedi ono pravo. U nedjelju na Opus Arenu dolazi Dinamo (17.45), a Sopić je najavio susret.

- Doveli smo šestoricu igrača. Pauza je bila kratka, ali alibija nema. Dobro smo se posložili. Bit ćemo bolji iz kola u kolo. Igramo prvu utakmicu protiv naše najbolje momčadi, a situacija je takva da su nam bodovi neophodni. Tako ćemo se postaviti i krenuti od prve minute. Mislim da su igrači svjesni težine utakmice. Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći - rekao je Sopić.

Govorio je i o novim pojačanjima.

- Uvijek trener teži filozofiji neke svoje igre. S ovim igračima dobili smo na iskustvu, duelu i kvaliteti. Oni će nas unaprijediti i otići ćemo prema mjestu koje svi priželjkujemo i koje ovaj grad i klub zaslužuju imati. E sada, u nogometu možete sve napraviti i ne dobiti, a može biti loše pa uđe jedna lopta u okvir. Meni je kao treneru najvažnije da ostavimo sve na terenu i da se pogledamo u oči, svatko sebe u ogledalo i kaže da je dao sve od sebe. Siguran sam da će to biti dovoljno. Je l' za bod ili sva tri, to ćemo vidjeti - rekao je pa zaključio:

- Bitna je reakcija s klupe. Rekao sam više puta da, ako je igrač jedini na poziciji, onda se osjeća komotno jer zna da će igrati. Mi smo u situaciji gdje smo napravili homogenu grupu s ovih šest igrača. Da ne ulazim u dodatna objašnjenja, imamo dovoljno igrača. Onaj koga nema ili ne može, tu je netko drugi da uskoči.