Sopić uoči Hajduka: 'Livaja je najbolji igrač lige, a ja molim javnost da budemo pozitivni'

Osijek dulje od mjesec dana ne zna za pobjedu, a samo zbog bolje gol razlike u odnosu na Vukovar ne nalazi se na posljednjem mjestu HNL-a. Slavonski div proživljava teške dane, sudeći po dosadašnjem tijeku sezone, čeka ga grčevita bitka za ostanak, a nakon niza loših rezultata, Simon Rožman je dobio otkaz, a zamijenio ga je Željko Sopić. Povratnik u hrvatski nogomet koji je s Goricom napravio čudo i ostavio ju u elitnom rangu hrvatskog nogometa pa potom zamalo s Rijekom osvojio dvostruku krunu.

Gdje god je došao, uspio je probuditi momčad, a na Opus Areni nadaju se da će to biti i s Osječanima koji su u ponoru. Iz njega će se pokušati izvaditi u subotu od 17.45 sati kada gostuju kod Hajduka u 13. kolu HNL-a. Utakmicu je najavio Sopić.

- Naravno da sam bolje upoznao momčad. U principu imam svoj plan rada i ciljeve. Zadovoljan sam sa svime. Naravno da bih bio sretniji da su nam se neki vratili, ali tako je kako je. Koga nema bez njega se može i mora. Krećemo put Splita polučiti što bolji rezultat.

Hoće li njegovi igrači imati svojevrsni grč s obzirom na atmosferu koja ih čeka u Splitu?

- Na svakog igrača atmosfera drugačije djeluje. Mislim da bi trebala biti motivirajuća. Bit će pun stadion, Hajduk općenito ima jako dobru atmosferu i izazov je to za svakog našeg igrača. Istrčati na takav stadion može biti samo poticaj. Svatko ima svoju viziju, ali može biti plus. Još ne znam za igrača koji voli igrati na praznom stadionu.

Kakvo je stanje u svlačionici?

- Zdravstveni karton je takav da igrači koji su ozlijeđeni neće moći participirati. Svi koji su do sada bili ozlijeđeni - 99 posto neće moći nastupiti. Mersinaj je bolje, svaka mu čast. Nije ga bilo tri mjeseca, ali stišće zube i može igrati dio utakmice ako je spreman. Vrbančića nema u kadru i neće ga biti sljedećih mjesec dana. Neće ići niti za U-21. Matković se dobro osjeća, pričali smo i odlučit ću prije puta ide li s nama ili ne. Dirnule su me riječi Matkovića. Ima 19 godina, ozlijedio se na Poljudu a rekao mi je da želi otići na tamo i da nema straha. Poznavajući sebe, mislim da će biti u autobusu za Poljud.

Hoće li biti promjena u sastavu u odnosu na utakmicu s Varaždinom?

- Ja sam trener i ja ću odlučiti. Vi ste novinar, ne ulazim što ćete vi pisati. Imate pravo na svoje mišljenje, imate pravo biti nekad pozitivni. Ne morate, ali imate pravo. Istrčat će samo zdravi igrači. Što se tiče da smo bili loši, ne bih se složio s vama. To je vaše osobno mišljenje. Kada igrate 0-0 nije dobro, a prethodno smo izgubili tri u nizu. Klub s kojim sada igramo, odigrao je dvije utakmice 0-0 i prvi su na tablici. I nije smak svijeta. Živimo u državi u kojoj nitko nije dobar kada se ne pobjedi, a u suprotnom se sve baca pod tepih. Ponavljam, vjerujem u dečke, dobro rade, držimo se plana igre i bit će bolje iz tjedan u tjedan. Ako vi mislite da moram promijeniti pet igrača iz tjedan u tjedan, nema problema, ali onda ćemo zamijeniti mjesta. Ja ću biti novinar, a vi trener. Molio bih općenito javnost da budemo pozitivni. Dečkima treba pomoć. Najmlađa momčad u ligi, daju sve od sebe. Imali su moji prethodnici dosta problema s ozljedama. Ne vidim problem, idemo uzdignuta čela i ne vidim problem da tamo uzmemo bod ili sva tri. Baš nikakav.

Hajduk je posljednjih mjesec dana bio bez svog najboljeg igrača Marka Livaje, ali bit će spreman za Osijek. Triput su pobijedili i jednom remizirali bez njega.

- Pripremamo se za svakog igrača. Znamo da je najbolji igrač lige, bez obzira na medije. Svih ovih godina je nosio Hajduk igrama i golovima. Pripremamo se za njega i za sve ostale. Moje mišljenje je da će ući kasnije u igru. Meni je najvažnije kako ćemo mi izgledati. A kvalitetu Hajduka respektiram, ali se ne bojim.

Hoće li bolje Osijek izgledati kada ne napada? Kada se više brani?

- Ne trebate mene da vam kažem da je lakše braniti se nego napadati. Bit će jednostavnije igrati, ako se odlučimo povući. Općenito sam poznat kao trener koji igra defenzivno. Možda se odlučim na to. Ponavljam kao papagaj: vjerujem u dečke. Dobri su i mladi, ali nemaju samopouzdanja. Trebat će vremena da im se vrati, ali zašto ne na Poljudu? Igrao sam pet puta s Rijekom i Goricom. Tri pobjede, poraz i remi. Najvažniji je dojam. Mislim da smo svaki puta bili dobri. I kada smo gubili. Istrčat ćemo hrabro i po bod ili bodove. Tablica nikada ne laže.

Nakon 13. kola slijedi reprezentativna stanka.

- Znamo da igramo u subotu, i da imamo dva tjedna pauze do Lokomotive. Imat ćemo slobodan dan, u ponedjeljak krećemo s radom. Igramo s Bačkom Topolom kod kuće pa u ponedjeljak opet nastavljamo. Možda će u srijedu biti utakmica s juniorima, to je neki načelan plan za pauzu”.