Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON DERBIJA

Sopić: Veliki poticaj za dalje, napokon nas je nagradilo... Sanchez: Ja sam kriv za poraz

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Sopić: Veliki poticaj za dalje, napokon nas je nagradilo... Sanchez: Ja sam kriv za poraz
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gledam samo sutrašnji trening. Nama su treninzi najbitniji. Ovo je veliki poticaj u leđa, ovaj tjedan radit ćemo s puno većim veseljem, rekao je Željko Sopić nakon prve pobjede na klupi Osijeka

Admiral

Željko Sopić ostvario je prvu pobjedu na klupi Osijeka. Na Opus Areni pao je prvak Hrvatske, Rijeka, s 1-0. Gol je u 27. minuti zabio Samuel Akere i tako se Osijek pokrenuo s dna. Dobro je izgledao Osijek na terenu, a utakmicu je komentirao Željko Sopić koji je napokon mogao biti zadovoljan nakon 90 minuta. S druge strane, trener Rijeke preuzeo je odgovornost za poraz.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Novi je osjećaj. Dugo nismo slavili, na Opus Areni čak 141 dan. Čestitam igračima, svima. Ova pobjeda nam je bila...Danas je bio dan kad sve ostavljaš na terenu i to nam se vratilo. Nagradilo nas je, ali ovo nije naš maksimum. Rijeka je razigranija i lakše igra, a mi smo danas imali teške noge i grč. Branili smo se u niskom bloku, imali smo svoje šanse, ali na kraju se pišu samo tri boda. Doveli smo igrače koji su bili u problemima. Barišić i Matković imali su teške ozljede. Jako sam sretan - rekao je Sopić.

Prokomentirao je momčad i izostanak Malenice.

- Gledam samo sutrašnji trening. Nama su treninzi najbitniji. Ovo je veliki poticaj u leđa, ovaj tjedan radit ćemo s puno većim veseljem. Moja je odluka bila da stavim Ćurčiju. Nema tu nikakvog slučaja, tako je. Mersinaj je akumulirao umor. Otvoreno pričam sa svojim igračima - zaključio je strateg Osijeka.

Tako je momčad s Opus Arene za tren pobjegla s dna i došla na deveto mjesto. Ako Vukovar ne pobjedi dinamo u ponedjeljak, tako će i ostati.  Ovo je bila tek treća pobjeda Osijeka ove sezone.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Victor Sanchez prokomentirao je poraz Rijeke u Osijeku. 

-  Danas smo prekinuli vrlo dobar niz rezultata koji smo imali u posljednjim mjesecima. Za nas je ovo razočaravajući rezultat i mislim da je utakmica bila potpuno drugačija u prvom i u drugom poluvremenu. Ljutit sam jer je gol koji smo primili došao iz jedne situacije o kojoj smo govorili. Jedan od glavnih aspekata u kojima je Osijek opasan su prekidi, brza izvođenja auta i ubacivanja, kao i obrana drugih lopti u kaznenom prostoru. Bili smo pet na dva u šesnaestercu i dopustili smo drugi udarac, iz kojeg su postigli pogodak. U svakom slučaju, po mom mišljenju momčad je u prvom poluvremenu pokazala vrlo dobru strukturu i imala dobre akcije, ali nam je nedostajalo kvalitete u završnoj trećini. Nisam zadovoljan tom komponentom naše igre, i to ne samo danas nego u mnogim utakmicama - rekao je Sanchez pa dodao:

- Napravio sam puno pogrešaka i preuzimam svu odgovornost, jer pokušavate izmjenama poboljšati momčad, ali danas sam svojim odlukama učinio suprotno. To se ponekad događa, želite unaprijediti igru. Uveli smo igrače kako bismo dobili više kvalitete u završnoj trećini. No, Osijek je također odigrao vrlo dobru utakmicu, kontrolirao ritam i nije nam dopuštao kontinuitet u napadima. Nismo bili dovoljno dobri u donošenju kvalitetnih lopti u kazneni prostor niti u pokušajima da preokrenemo rezultat. To su bila ta dva potpuno različita poluvremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026