Sopić: Veliki poticaj za dalje, napokon nas je nagradilo... Sanchez: Ja sam kriv za poraz

Željko Sopić ostvario je prvu pobjedu na klupi Osijeka. Na Opus Areni pao je prvak Hrvatske, Rijeka, s 1-0. Gol je u 27. minuti zabio Samuel Akere i tako se Osijek pokrenuo s dna. Dobro je izgledao Osijek na terenu, a utakmicu je komentirao Željko Sopić koji je napokon mogao biti zadovoljan nakon 90 minuta. S druge strane, trener Rijeke preuzeo je odgovornost za poraz.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Novi je osjećaj. Dugo nismo slavili, na Opus Areni čak 141 dan. Čestitam igračima, svima. Ova pobjeda nam je bila...Danas je bio dan kad sve ostavljaš na terenu i to nam se vratilo. Nagradilo nas je, ali ovo nije naš maksimum. Rijeka je razigranija i lakše igra, a mi smo danas imali teške noge i grč. Branili smo se u niskom bloku, imali smo svoje šanse, ali na kraju se pišu samo tri boda. Doveli smo igrače koji su bili u problemima. Barišić i Matković imali su teške ozljede. Jako sam sretan - rekao je Sopić.

Prokomentirao je momčad i izostanak Malenice.

- Gledam samo sutrašnji trening. Nama su treninzi najbitniji. Ovo je veliki poticaj u leđa, ovaj tjedan radit ćemo s puno većim veseljem. Moja je odluka bila da stavim Ćurčiju. Nema tu nikakvog slučaja, tako je. Mersinaj je akumulirao umor. Otvoreno pričam sa svojim igračima - zaključio je strateg Osijeka.

Tako je momčad s Opus Arene za tren pobjegla s dna i došla na deveto mjesto. Ako Vukovar ne pobjedi dinamo u ponedjeljak, tako će i ostati. Ovo je bila tek treća pobjeda Osijeka ove sezone.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Victor Sanchez prokomentirao je poraz Rijeke u Osijeku.

- Danas smo prekinuli vrlo dobar niz rezultata koji smo imali u posljednjim mjesecima. Za nas je ovo razočaravajući rezultat i mislim da je utakmica bila potpuno drugačija u prvom i u drugom poluvremenu. Ljutit sam jer je gol koji smo primili došao iz jedne situacije o kojoj smo govorili. Jedan od glavnih aspekata u kojima je Osijek opasan su prekidi, brza izvođenja auta i ubacivanja, kao i obrana drugih lopti u kaznenom prostoru. Bili smo pet na dva u šesnaestercu i dopustili smo drugi udarac, iz kojeg su postigli pogodak. U svakom slučaju, po mom mišljenju momčad je u prvom poluvremenu pokazala vrlo dobru strukturu i imala dobre akcije, ali nam je nedostajalo kvalitete u završnoj trećini. Nisam zadovoljan tom komponentom naše igre, i to ne samo danas nego u mnogim utakmicama - rekao je Sanchez pa dodao:

- Napravio sam puno pogrešaka i preuzimam svu odgovornost, jer pokušavate izmjenama poboljšati momčad, ali danas sam svojim odlukama učinio suprotno. To se ponekad događa, želite unaprijediti igru. Uveli smo igrače kako bismo dobili više kvalitete u završnoj trećini. No, Osijek je također odigrao vrlo dobru utakmicu, kontrolirao ritam i nije nam dopuštao kontinuitet u napadima. Nismo bili dovoljno dobri u donošenju kvalitetnih lopti u kazneni prostor niti u pokušajima da preokrenemo rezultat. To su bila ta dva potpuno različita poluvremena.