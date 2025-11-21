Sopić: Zašto da ne stavim i neke juniore? Svi su nam potrebni, a nama sada bod ne znači ništa

Osijek je pauzu za reprezentacije dočekao na zadnjem mjestu. Željko Sopić u dvije utakmice nije stigao do pobjede (remi s Varaždinom i poraz od Hajduka), ali je imao vremena na pauzi malo bolje posložiti momčad. Osijek je odigrao i prijateljsku utakmicu protiv Bačke Topole i pobijedio 2-1, a sada je na redu Lokomotiva u 14. kolu (nedjelja, 16 sati). Sopić je najavio utakmicu protiv momčadi s Kajzerice.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ne krijem zdravstveni bilten. U odnosu na već duže ozlijeđene igrače poput Vrbančića, Jugovića i Tourea, dogodila se ozljeda Mikolčića i Živkovića koji je ozlijedio zadnju ložu. Mikolčića muči aduktor. U Splitu sam ga izvadio iz taktičkih razloga, tijekom noći smo ga ostavili u hotelu U21 u Buzinu, pa su mi javili da je radio ultrazvuk i da ima problema. Nisam nikad vidio, ali moguće. Nemam ništa protiv njega. S druge strane svi su dobro trenirali. Povratnici iz reprezentacije su zdravi i sigurno će nam pomoći u jako bitnoj utakmici protiv Lokomotive. I Bukvić je tu koji je igrao prvu desetak minuta, drugu nije. On je bio na utakmici protiv juniora i odigrao par minuta - rekao je o ozljedama Sopić.

U nedjelju je jako bitna utakmica, kako pristupiti?

- Moramo zabiti gol više. Idemo po pobjedu bez kalkulacija. Tu sam tri tjedna, u dvije utakmice nismo uspjeli zabiti gol. Mogu povući paralelu sa sličnom situacijom u drugom klubu gdje sam bio. Bod nam ništa ne znači i moramo ići po pobjedu. Idemo probati što ranije zabiti gol, uz respekt Lokomotivi. Moramo se početi izvlačiti iz ove situacije.

Tko će u prvih 11, hoće li biti juniora?

- Zašto ne bih stavio juniora? Imamo roster od 15-ak igrača koji bi mogli početi. Skoro pa sam siguran tko igra, većina njih to zna i to je to. Nema se što skrivati do nedjelje do 14 pa ti hoćeš, a ti ne. Odlučeno je već poslije juniora u utakmici koja je bila dio tih nekih mini priprema.

Puno je ozljeda, hoće li se tko vratiti brzo? I što je s Matkovićem?

- Vratit će se neki. Vrbančić? Imao sam slični problem s Godom u Rijeci i teško mi je to reći. Bit će bolje iz dana u dan, ali ne smije te prerano krenuti. Jugović je blizu. Mikolčić kroz dva, tri tjedna. Za Živkovića su rekli četiri tjedna. Treba gledati pozitivno. Ne trebate vi meni ili ja vama govoriti tko je Matković, kakvi su kapaciteti i da nam daje drugu dimenziju. Moram gledati sve. Moram ga dozirati. Ne znači da neće početi ili igrati 45 minuta. Moramo biti pametni. On je bogatstvo kluba, jednom će se zaraditi na njemu. Teška je situacija, ali nećemo nikoga utopiti.

O Lokomotivi?

- Sve je stvar trenutka. Nama su pobjede nepresušno potrebne. Cijenim Jelavića, Lokomotivu i što Šikić radi s klubom. Imaju izvrsnu školu nogometa. Šikić je dao na visoku razinu i svake godine crpe igrače iz te škole. Nadam se da ćemo i mi po pitanju Osijeka to pojačati. Zapravo, ne nadam se. Ja sam šef struke I tako će to biti. Lokomotiva igra s petoricom u zadnjoj liniji, mi malo drugačije. Tko će koga... Ne možete izmisliti igrače, visinu neku. Imate to što imate i idete u borbu s time. Ne vidim zašto ne bi ovi koji počinju krenuti maksimalno ili zašto ne bih ubacio nekog juniora?

Kako su vas se dojmili juniori?

- Dobri su. Njih sedam, osam je bilo s nama. Neke nisam vidio zbog reprezentacije. Imamo i u kadetima dosta zanimljivih igrača. Teško je, ali neće klub i grad klonuti duhom. U ovoj situaciji je svatko dobro došao. I to je plus za klub i Grad da neki daju pečat koji su odrasli tu i stasali. Lako je uvesti juniora na 3-0, za to ne treba trener.