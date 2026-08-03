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JOSIP PAUŠIĆ

Sopićev pomoćnik: Utakmica s Dinamom je naš najlakši mogući susret. Mi smo bez pritiska...

Piše Ivan Kužela,
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Sopićev pomoćnik: Utakmica s Dinamom je naš najlakši mogući susret. Mi smo bez pritiska...
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Paušić poručuje: Dinamo je ogroman favorit, a Kauno Žalgiris protiv 'modrih' ide po senzaciju i bez pritiska

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Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra utakmicu 3. pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. 'Modri' su izraziti favorit na susretu, a u intervjuu za tportal pomoćnik Željka Sopića Josip Paušić osvrnuo se na njihov nogomet i kako su se pripremali za susret s aktualnim hrvatskim prvakom.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Trening GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka Zagreb: Trening GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka Zagreb: Trening GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Litavska liga se u Hrvatskoj uopće ne prati pa nas je iz prve ruke zanimalo o kakvoj se ligi radi. Prvo smo krenuli od vječne rane hrvatskih klubova, infrastrukture.

- Protiv Klaksvika smo igrali na stadionu drugoligaša, a naš glavni stadion je odličan stane 15 tisuća ljudi. Imamo i kamp s dva terena na raspolaganju. Centar nije pretjerano veliki, ali je dobar, ima sve što treba, teretanu…

Koliko je nogomet kao takav praćen, ipak je u Litvi košarka broj jedan?

- Protiv Klaksvika je stadion bio pun, ali radi se o manjem stadionu. Kada smo igrali protiv Drite 1. pretkolo bilo je 6-7 tisuća ljudi što je za njih puno. Sad protiv Dinama se Sopa nada da će biti pun stadion. To će vjerojatno ovisiti o prvoj utakmici… Za njih je to baš puno da napune stadion. Čak dođu Ultrasi s košarke tako da bude dobra atmosfera. Na utakmicama litavske lige domaćim i gostujućim ipak bude manje ljudi. Pred 2-3 tisuće ljudi se igraju utakmice.

Zagreb: Trening FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka
Zagreb: Trening FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vaša procjena dakle je da bi oba Žalgirisa bila donji dom SHNL-a?

- Pa to su, dva kluba koja su na razini iznad lige. Žalgiris Vilnius je lani imao užasnu sezonu, po njihovim standardima, bili su treći, ali sad dobro guraju u Europi i u prvenstvu. Rekao bih da su to dva kluba, koji su dosta ispred ovih ostalih.Rekao bih da bi oba Žalgirisa plesala u tom rasponu od šestog do osmog mjesta hrvatskog prvenstva.

Protiv Dinama dakle ste daleko od favorita?

- Nama je utakmica protiv Dinama najlakša utakmica. Kada je bio ždrijeb ja sam govorio daj nam samo Dinamo. Već smo napravili povijesni uspjeh, u Konferencijskoj ligi smo sigurno. Protiv Dinama idemo dati sve od sebe, ako nešto uspijemo to je senzacija. Ako ne, neće se dogoditi ništa strašno. Idemo držati se nekog svog plana, nećemo se prilagođavati i kako bude.

Zagreb: Trening FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka
Zagreb: Trening FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tko ima veće šanse za iznenađenje? Kauno Žalgiris koji igra protiv Dinama ili Žalgiris protiv Hajduka?

- Rekao bih da je tu negdje. Po meni mi imamo bolju momčad od Žalgirisa, ali Dinamo je bolji od Hajduka tako da dođe na tu negdje. Sve izuzev prolaska naših bi bilo baš veliko iznenađenje.

Hajduk je poprilično tragično ispao od Pafosa.

- Po meni je iznenađenje da su prvu dobili 2:0. Hajduk trenutačno nema kompletan roster, a igrali su protiv momčadi koja je bila solidna prošle godine u Ligi prvaka. Sada se napada Garcia, ali to mi nema smisla. Ti i kad gledaš uzvrat malo im je falilo. Prema naprijed im se otvaralo kroz susret, ali nisu to znali iskoristiti.

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