Obavijesti

Galerija

Komentari 16
POGLEDAJTE GALERIJU

Valentina Miletić izrekla bolnu istinu o Hajduku, ljepotice u Varaždinu plijenile pozornost

VARAŽDIN - HAJDUK 2-1 Sjećam se razdoblja kad je gotovo svaki prosječan navijač na splitskoj Rivi znao nabrojati prvih 11 Hajduka, danas je to daleko od stvarnosti, rekla je Valentina Miletić koja se svega dva tjedna od finala SP-a i HTV-ove Americane vratila na posao. Na tribinama stadiona Varteksa i pripadnice ljepšeg spola uživale su u neočekivanoj pobjedi domaćih
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Valentina Miletić izrekla bolnu istinu o Hajduku, ljepotice u Varaždinu plijenile pozornost
Foto Igor Soban/PIXSELL
1/97
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 16

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026