Mladi hrvatski bočni igrač Bora Sosa (23) je prelomio - umjesto Hrvatske odabrao je Njemačku, doznaju 24sata!

- Gotovo je, moj stav se više ne može promijeniti. Zvali su me danas iz HNS-a, razgovarao sam i sa Zlatkom Dalićem, priopćio sam mu svoju odluku i tu više nema povratka. Izbornik je bio korektan, nije tu bilo nikakvih obećanja, poželio mi je sreću. Na koncu je i on shvatio da se tu više ništa ne može napraviti - rekao je Sosa za 24sata pa istaknuo još jednu bitnu činjenicu.

S HNS-om posljednjih mjesec dana nije bilo nikakvih kontakata.

- Ne, baš nikakvog. To je i jedan od razloga zašto sam se odlučio za ovakav potez. Jednostavno, uskoro ću imati 24 godine, već sam tri sezone u Njemačkoj, još nikada nisam dobio poziv za Hrvatsku. OK, razumijem to, svatko ima pravo na svoj odabir. Njihova je odluka jasna, u HNS-u vjeruju da na toj poziciji ima boljih igrača od mene. Tako i ja imam pravo na svoj odabir, tu više nema povratka, tu se više ništa ne može promijeniti.

Hrvatska je tako izgubila fantastičnog mladog lijevog beka na toliko deficitarnoj poziciji posljednjih nekoliko godina. Sosa je ove sezone skupio 23 bundesligaška nastupa i čak 10 asistencija. Mladi Hrvat po mnogima je najbolji bočni igrač njemačke lige, a u najbolju momčad prvenstva stavili su ga i brojni velikani poput Olivera Bierhoffa i Philippa Lahma.

Bio je dio svih mlađih uzrasta hrvatske nogometne reprezentacije, no u HNS-u jednostavno nije bilo sluha. Od njegovih kvaliteta sada će profitirati drugi.

