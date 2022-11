Sosa otkrio svoju supermoć: To sam pokupio od tate, a ispite iz matematike pisao sam stojećki

Jednostavan, emotivan, duhovit i pošten.

Iako je dobio zadatak opisati se u tri riječi u HRT-ovoj emisiji "Vatreni kod Knjaza", Borna Sosa (24) opisao se jednom više.

Kakav je sjajan nogometaš, dokazuje iz utakmice u utakmicu za svoj Stuttgart te hrvatsku reprezentaciju, ali kakav je Borna Sosa van nogometnih terena? Ili, kakav je bio, primjerice, u školskoj klupi?

- Testove iz matematike i fizike pisao sam stojećki. I matematiku lijevom rukom, sve ostalo desnom. Fizika mi je bila i najdraži predmet u školi. Htio sam i studirati to, ali upisao sam komunikacijski menadžment - otkrio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši igrač Dinama ima i jednu pravu supermoć.

- Mogu odmah izbrojati koliko ima slova u rečenici. To sam pokupio od tate, on je prvo meni pogodio, pa onda i ja njemu. Mama je, pak, "kriva" što volim turske serije. Obožavam Ezel, jako je poučna serija, ima najbolju radnju i naučio sam usput turski. Ne znam sve, ali ono što mi treba. Tko bi od naših reprezentativaca mogao glumiti u turskoj seriji? Brekalo, on bi se dobro uklopio.

Sosa je svoje tijelo ukrasio mnogim tetovažama.

- Michael Jordan za mene je najbolji sportaš svih vremena. A na lijevoj ruci su mi glumci, Johnny Deep kao najdraži glumac, imam i Leonarda di Caprija, Heatha Ledgera kao Jokera, Chestera Benningtona iz Linkin Parka, a tajna brojke 24 je u Kobeju Bryantu. Zbog njega i nosim isti na dresu.

Otkrio je još neke nepoznate detalje o sebi.

- Mama me u mladosti zvala Vragolasti Denis, a kao klinac pao sam s romobila i ostao mi je ožiljak na bradi. Ako plačem, plačem kad sam sam i gledam seriju ili film. Ili kad sam baš jako ljut. Između treninga volim čitati knjige, a već 15 godina igram League of Legends.

Naš lijevi bočni poznat je i kao veliki ljubitelj životinja. Prije nekoliko godina "posvojio" je koalu.

- U Stuttgartu se nalazi jedan od najboljih zooloških vrtova u svijetu i klub me izabrao da budem sponzor slonici. Uključuje brigu o nastambi, hrani. Ima četiri godine, ali ogromna je i nije ti svejedno kada se slikaš. Tom se prilikom bila naslonila na mene, mislio sam da sam gotov. Kad bih bio životinja, izabrao bih orla. Možeš odletjeti kamo hoćeš, dominantan si u zraku.

Sosa ove sezone ima već šest asistencija, tri u Bundesligi u 10 utakmica. Koja je tajna?

- To je instinkt. Kada pogledam napadača, znam kuda će se kretati i gađam prostor. Najdraži mi je kompliment kada su mi centaršut usporedili s Beckhamovim. A dvije najdraže utakmice su mi kada sam debitirao za Hrvatsku i kada smo prošle sezone sa Stuttgartom u 92. minuti izborili ostanak u Bundesligi.

Stišala se bura nakon što je Sosa pokušao promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za Njemačku, no ispostavilo se da to nije bilo ni moguće prema Fifinim propisima.

- Novine su to prenijele na sve moguće načine. Njihov je interes bio javan i nastala je sva fama oko toga. Prvi dan u reprezentaciji nakon toga? Ma nije uopće bila tema, to je završena priča - kazao je i prognozirao.

- Luka Modrić će biti naš najbolji igrač u Kataru, Perišić strijelac, a daj Bože da igramo finale s Brazilom. Neymar će osvojiti Zlatnu kopačku, a najbolji igrač bit će Mbappe.

