Borna Sosa (23) oglasio se dva dana nakon što je njemački savez objavio kako neće moći nastupiti za njihovu reprezentaciju jer ne zadovoljava uvjete Fifina statuta.

Priopćenje je objavio HNS, a mi ga prenosimo u cijelosti:

"Proteklih se dana u mom životu dogodilo mnogo toga što je na meni ostavilo traga, posebno na mojoj sportskoj karijeri.

Neću bježati od vlastite odgovornosti za situaciju u koju sam se doveo, iako sam u trenutku kad sam donosio odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri vjerovao da činim ispravnu stvar.

Donio sam pogrešnu odluku i pritom ispao naivan.

Kao i svaki sportaš, i ja sam kao dijete sanjao nastupe na velikim natjecanjima. Sanjam ih i dalje, bez razmišljanja o novcu ili drugim materijalnim vrijednostima, a sanjam naravno i nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima.

No niti u tom snu nemam iluzija da me mnogi neće shvatiti i za to ih ne krivim. Odgovornost za ovu situaciju je samo moja; od pogrešnog shvaćanja što mi komuniciraju iz Hrvatskog nogometnog saveza, pa do odluke koju sam donio, očigledno motiviran da do cilja stignem drugim, možda i kraćim putem.

Za mlađe hrvatske selekcije debitirao sam 2012. godine i odigrao 56 utakmica. Bilo je tu boljih i lošijih nastupa, ali ponosan sam na svaku utakmicu koju sam odigrao u hrvatskom dresu.

Odluka koju sam donio bila je pogrešna i za nju sam trebam snositi odgovornost. Ako Hrvatski nogometni savez i izbornici smatraju da unatoč svemu mogu pridonijeti uspjehu naših reprezentacija, ja ću se njihovom pozivu odazvati i staviti na raspolaganje.

Na kraju, ovim se putem iskreno ispričavam hrvatskoj (sportskoj) javnosti, navijačima hrvatske nogometne reprezentacije te Hrvatskom nogometnom savezu kojem zahvaljujem na strpljenju, razumijevanju i korektnosti koju su mi pokazali u ovoj situaciji."

Odluka da pokuša zaigrati za Njemačku odvela je bivšeg igrača Dinama u slijepu ulicu. DFB, koji mu je ishodovao njemačko državljanstvo preko majke Vesne rođene u Berlinu, nije mogao riješiti i promjenu sportskog državljanstva jer je Sosa napunio 21 godinu kad je zadnji put igrao za Hrvatsku (imao je 22).

Izbornik Zlatko Dalić, koji je prvotno računao na njega za širi popis za Euro pa rekao da mu oprašta, kasnije se predomislio pa rekao da ga neće zvati jer je reprezentacija svetinja, a ne poslovna odluka i da mora snositi odgovornost. Ostaje vidjeti hoće li ga zvati za nastavak kvalifikacija i hoće li na njega računati možda Igor Bišćan za četvrtfinale U-21 Eura protiv Španjolske 31. svibnja.