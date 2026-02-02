Obavijesti

BRILJIRAO JE NA EURU

Šoštarić: Fešta će trajati dugo u noć. Ostvarili smo naše snove

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 12 min
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Najbolja sedmorka prvenstva? To je priznanje za cijelu reprezentaciju, svi smo odraidli odličan posao, ja sam jedini izabran, ali mi smo velika obitelj i velika momčad. Presretan sam zbog toga, rekao je Šoštarić

Puna su nam srca i presretni smo, rekao je Mario Šoštarić nakon spektakularnog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije. Nekoliko desetaka tisuća ljudi pozdravilo je brončane heroje u poslijepodnevnim satima u ponedjeljak na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačiča.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Docek broncanih rukometasa
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Fešta rukometaša preselila se u kafić Johann Franck, gdje je Šoštarić dao izjavu za RTL.

- Ova fešta trajat će dugo u noć i to smo zaslužili. Puna su nam srca i presretni smo. Dogodio se 'deja vu' od prošle godine. Ne znam koliko je ljudi došlo, ali hvala svakoj osobi koja je bila na Trgu. Mjesec dana smo raidli na tome i ostvarili smo snove. Ovo je nagrada i za nas i za sve one koji nas pratili - rekao je vidno emotivni Šoštarić koji je dodao...

- Ovo će ostati u sjećanju za cijeli život. Osvojit dvije medalje u godinu dana... Tko bi to mogao zamisliti prije dvije-tri godine? Samo s ovakvim pristupom i radom možemo doći do ovakvih stvari.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, Šoštarić je jedini hrvatski rukometaš koji je odabran u idealnu sedmorku turnira.

- Najbolja sedmorka prvenstva? To je priznanje za cijelu reprezentaciju, svi smo odraidli odličan posao, ja sam jedini izabran, ali mi smo velika obitelj i velika momčad. Presretan sam zbog toga - zaključio je.

