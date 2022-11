Šoštarić: Mađari kažu da smo u donjem rangu. Pa bolje da se pitaju kakav to napad imaju...

Gledali smo lijepu rukometnu predstavu, u skladu s onim što smo željeli, a to je Mađarsku svesti na što manje golova, zaustaviti joj kontru. I to smo uspjeli, imamo dva boda na kontu, rekao je Nenad Šoštarić jutro nakon velike pobjede hrvatskih rukometašica nad Mađarskom 21-18.

Pobjede koja vrlo vjerojatno znače i dva boda u drugom krugu, ali treba ih potvrditi protiv Švicarske u utorak (18:00).

- Čim sam došao u sobu sinoć, počeo sam gledati Švicarsku. Moramo pobijediti za dva boda, a u onoj skupini s kojom se križamo sve je otvoreno. Mogu i po tri ekipe prenijeti po dva boda.

To bi bio idealan scenarij, ali još malo o Mađarskoj protiv koje su zablistale Tea Pijević s 14 obrana i Valentina Blažević s devet golova i osam asistencija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Naravno da smo imali u planu da utakmicu protiv Mađarske počne Tea jer brani u Mađarskoj. Obje su odigrale na visokoj razini, nismo imale onih lopti u bunar kao protiv Norveške. Ali svoj su udio dale i Petika i Stela Posavec, pivoti. Samo tako možemo dalje.

I s jakom obranom?

- Ako se sjećate, mi protiv Njemačke na prošlom Euru nismo primili gol 17 minuta. To je moja filozofija rukometa, mi nemamo izvanserijske napadače, pa moramo igrati obranu i imati odlične golmane. U prve dvije utakmice imali smo protivnike koji brzo trče. A Mađari i dalje naš rukomet stavljaju u donji rang i pričaju kakva je to utakmica u kojoj su primili 21 gol i izgubili. A od 2014. oni nikad nisu zabili manje golova nego jučer! Bolje da se pitaju kakav je to napad. Vrlo malo ekipa stavlja naglasak na obranu, mi smo drugačiji i tog ćemo se držati.

Dugo ste čekali da pružite ruku mađarskom izborniku koji se morao izljubiti sa svojima?

- To je već stvar poštivanja kolega. Ali dobro, sigurno su bili jako povrijeđeni jer ciljali su biti barem od petog do osmog mjesta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još malo o Švicarskoj?

- Igrali smo 2017. u kvalifikacijama za Euro, trebali su nas pobijediti kod kuće da izbore plasman, ali mi smo dobili.. U međuvremenu su sagradili rukometnu akademiju i rezultat je da sada imaju tri cure od 17 godina. Imaju odlično desno krilo, srednjeg vanjskog, pivota. Uvijek guraju brzi centar, puno surađuju s pivotom, ali i jako puno koriste 7 na 6. Protiv Norveške su igrale cijelu utakmicu!

Stanje u našoj ekipi?

- Imamo problem s Blažević koja je istegnula mišić u kuku. Ne znamo više dok ne napravi pregled.



