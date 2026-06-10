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Šou na Zagreb Ladies Openu: Hrvatska tenisačica izbacila prvu nositeljicu s turnira...

Piše HINA,
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Šou na Zagreb Ladies Openu: Hrvatska tenisačica izbacila prvu nositeljicu s turnira...
Šibenik: Šibenik Open 2024, ITF W75 Iva Primorac-Kathinka Von Deichmann | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šok u Zagrebu! Iva Primorac Pavičić, 558. na svijetu, srušila je prvu nositeljicu Šramkovu i izborila drugo kolo

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Iva Primorac Pavičić, 30-godišnja hrvatska tenisačica, napravila je iznenađenje na W100 ITF Zagreb Ladies Openu pobjedom protiv prve nositeljice, Slovakinje Rebecce Šramkove, u meču prvog kola.

Primorac Pavičić, tek 558. tenisačica na svijetu, svladala je na zemljanom terenu zagrebačkih Ravnica godinu dana mlađu tenisačicu sa 6-3, 6-4. Šramkova je trenutačno 120. na WTA ljestvice, a tijekom prošle godine bila je 33. na svijetu.

Šibenik: Šibenik Open 2024, ITF W75 Iva Primorac-Kathinka Von Deichmann
Šibenik: Šibenik Open 2024, ITF W75 Iva Primorac-Kathinka Von Deichmann | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Meč Primorac Pavičić i Šramkove bio je protkan break gemovima pa ih je ukupno bilo deset, po pet u svakom setu. U oba slučaja je hrvatska tenisačica tri puta po setu oduzimala servis suparnici, a Šramkova je to činila dva puta po dionici.

Kada je trebala ostati pribrana na servis Primorac Pavičić je to učinila na samom kraju meča kada je dva puta sigurno odservirala za veliku pobjedu. U drugom kolu Primorac Pavičić će igrati protiv Bugarke Denčeve koja je na premijeri svladala Rumunjku Szbabo 6-3, 6-2.

U nastavku programa u srijedu nastupit će još četiri hrvatske tenisačice, a sastaju se: Lucija Ćirić-Bagarić - Dora Mišković, Erika Andrejeva - Lea Bošković i Tena Lukas - Mia Ristić.

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