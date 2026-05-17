ŠOU U NIZOZEMSKOJ Sin ikone zabio penal za ostanak u 89. minuti. Ima 'caka' - golman je!

U jednoj od najdramatičnijih završnica sezone nizozemske Eredivisie, sudbina dvaju klubova odlučena je na nevjerojatan način. U izravnom okršaju za ostanak u ligi, pobjednika i junaka dana odlučio sin legendarnog Ronalda Koemana, i to pogotkom iz penala u samoj završnici utakmice. Sve bi to bilo normalno, da Ronald Koeman Jr. nije - golman!

Utakmica posljednjeg kola između FC Volendama i Telstara nosila je ogroman ulog. Domaćinima je trebala pobjeda kako bi preskočili Telstar i izbjegli 16. mjesto koje vodi u doigravanje. Krenuli su furiozno i poveli već u drugoj minuti preko Anthonyja Descottea. Ipak, kapetan Telstara Danny Bakker izjednačio je glavom tik prije odmora. Drugo poluvrijeme donijelo je žestoku borbu, a onda je u 88. minuti, nakon intervencije VAR-a, sudac pokazao na bijelu točku za goste. Tenzije su dosegle vrhunac, a odluka o ostanku pala je na jedan udarac s 11 metara.

Dok su svi očekivali da će odgovornost preuzeti kapetan Bakker, trener Telstara Anthony Correia povukao je potez koji je šokirao sve. Pozvao je svojeg golmana, Ronalda Koemana Jr., da izvede najvažniji penal sezone. Unatoč lošem učinku momčadi s bijele točke, 31-godišnji Koeman Jr., sin legende nizozemskog nogometa, uzeo je loptu. S nevjerojatnom mirnoćom poslao ju je u donji kut za pobjedu 2-1 i veliko slavlje.

Tim je pogotkom Telstar osigurao ostanak u Eredivisie, završivši sezonu na 14. mjestu. Bio je to herojski epilog sezone u kojoj su se u najviši rang vratili nakon čak 47 godina i proveli čak 23 od 34 kola u zoni ispadanja. Koemanov gol tako nije samo spasio klub, već je postao jedan od zaista najupečatljivijih trenutaka nizozemskog nogometa.

