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SPEKTAKL NA TRGU

Šou u Zagrebu: Evo tko nastupa uoči susreta Hrvatske i Engleske

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Šou u Zagrebu: Evo tko nastupa uoči susreta Hrvatske i Engleske
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zagreb se sprema za ludilo: Slavonia band zagrijava Trg bana Jelačića prije okršaja 'vatrenih' s Engleskom, a potom seli na SP u Toronto i Philadelphiju

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"Vatreni" se spremaju za veliki okršaj s Engleskom (srijeda, 22 sata), a u Hrvatskoj će se spektakl pratiti na glavnom zagrebačkom trgu. Navijačka organizacija "Mi Hrvati" organizirat će pravi šou na Trgu bana Josipa Jelačića, a sada je poznato i tko će nastupati. O svemu su objavili priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Slavonia band nastupa na glavnom zagrebačkom trgu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo! Hrvatska pjesma, tambura, slavonska emocija i navijački ponos ovoga će ljeta odjekivati u Zagrebu, Torontu i Philadelphiji. Slavonia band, sastav sa službenim sjedištem u Đakovu, nastupit će 17. lipnja 2026. godine u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u organizaciji CFE Mi Hrvati, uoči utakmice Hrvatska - Engleska. CFE Mi Hrvati, odnosno Hrvatsko navijačko veleposlanstvo, poznato je po organizaciji navijačkih okupljanja, fan zona i aktivnosti koje povezuju hrvatske navijače u zemlji i inozemstvu. Njihove fan zone na glavnim hrvatskim trgovima već su postale prepoznatljivo mjesto zajedništva, pjesme i podrške Vatrenima.

Nastup u Zagrebu za Slavonia band bit će posebna uvertira u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa bend odlazi u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nastupiti pred hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji. Prvi nastup održat će se 23. lipnja u Torontu, u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama - Hrvatska, na lokaciji Toronto Event Centre, 15 Saskatchewan Road, Exhibition Place, Toronto. Nekoliko dana kasnije, 27. lipnja, Slavonia band nastupit će i u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatska – Gana. Od Zagreba do Toronta i Philadelphije, Slavonia band ovim nastupima nosi dio Hrvatske sa sobom — pjesmom, tamburom, emocijom i ponosom. Neka se hrvatska pjesma čuje daleko, diljem svijeta!"

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