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Southamptonov trener službeno pod istragom jer je organizirao špijuniranje drugih klubova...

Piše HINA,
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Southamptonov trener službeno pod istragom jer je organizirao špijuniranje drugih klubova...
Foto: Craig Brough/REUTERS
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FA je krenuo u istragu protiv trenera Southamptona Tonde Eckerta zbog špijuniranja rivala, a skandal bi mogao skupo koštati klub

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Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je istragu protiv trenera Southamptona Tonde Eckerta zbog njegove uloge u špijuniranju suparničkih treninga koje je za posljedicu imalo i izbacivanje tog kluba iz finalne utakmice doigravanja za plasman u Premier ligu u svibnju.

FILE PHOTO: Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton
Foto: Craig Brough/REUTERS

Krovna kuća engleskog nogometa optužuje Eckerta ne samo za to da je naložio špijuniranje treninga Middlesbrougha, Southamptonova suparnika u polufinalu doigravanja, već i treninga ⁠Oxford Uniteda te ​Ipswich Towna u završnici sezone. Iz Southamptona su objavili kako će nastaviti surađivati s FA-om tijekom istrage, ali i kako daju punu podršku svom treneru.

"Tonda i klub nastavit će otvoreno surađivati s FA-om. Klub i dalje u potpunosti podržava Tondu i njegov stožer u radu na našoj ambiciji koja je povratak u Premier ligu", objavio je Southampton.

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