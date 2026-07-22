FA je krenuo u istragu protiv trenera Southamptona Tonde Eckerta zbog špijuniranja rivala, a skandal bi mogao skupo koštati klub
Southamptonov trener službeno pod istragom jer je organizirao špijuniranje drugih klubova...
Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je istragu protiv trenera Southamptona Tonde Eckerta zbog njegove uloge u špijuniranju suparničkih treninga koje je za posljedicu imalo i izbacivanje tog kluba iz finalne utakmice doigravanja za plasman u Premier ligu u svibnju.
Krovna kuća engleskog nogometa optužuje Eckerta ne samo za to da je naložio špijuniranje treninga Middlesbrougha, Southamptonova suparnika u polufinalu doigravanja, već i treninga Oxford Uniteda te Ipswich Towna u završnici sezone. Iz Southamptona su objavili kako će nastaviti surađivati s FA-om tijekom istrage, ali i kako daju punu podršku svom treneru.
"Tonda i klub nastavit će otvoreno surađivati s FA-om. Klub i dalje u potpunosti podržava Tondu i njegov stožer u radu na našoj ambiciji koja je povratak u Premier ligu", objavio je Southampton.
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