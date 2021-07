Gareth Southgate doveo je Englesku do prvih finala Europskog prvenstva, ujedno i prvih finala nakon 55 godina (1966.) kada su na Mundijalu otišli do kraja. Motiva i želje Englezima sigurno ne fali, a izbornik je dobio ipak posebnu vrstu motivacije.

Njemu će, po pisanju otočkih medija, kraljica Elizabeta II. dodijeliti viteški naslov ukoliko u nedjelju (11. srpnja) sruši Italiju na Wembleyju, dok bi se nekim ključnim igračima 'pojačao status'.

Primjerice, Harryju Kaneu i Rahimu Sterlingu koji su nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji dobili "Member of the Order of the British Empire" titulu (hrv. Član Reda Britanskog carstva).

Southgate je preuzeo 'Gordi Albion' uoči kvalifikacija za SP u Rusiji gdje je došao do polufinala i, na njegovu nesreću, Hrvatske, dok je u svom debitantskom nastupu na Euru ostvario povijesni uspjeh.

Engleska igra odlično na ovom Euru, što je samo potvrda fenomenalnih predstava engleskih nogometaša u dresovima svojih klubova ove sezone, a u nedjelju će im se suprotstaviti jednako nevjerojatna Italija.

Posljednja osoba u nogometnoj sferi koja je dobila viteško naslov bio je Kenny Dalglish (2018.), legenda Celtica i Liverpoola.

David Beckham je posljednjih godina veliki favorit za dobivanje "Sir" ispred imena i prezime, no očito još tu titulu zasad nije zaslužio. A zaslužio ju je najtrofejniji F1 pilot u povijesti Lewis Hamilton kojemu je kraljica Elizabeta dodijelila viteški naslov zadnjim danom 2020. godine.