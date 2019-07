SP u košarci još osiromašeno: U Kinu neće putovati ni Harden

Ben Simmons, Anthony Davis, sada i James Harden. Svi su prije nekoliko tjedana izgledali kao solidno sigurne oklade za nastup na Svjetskom košarkaškom prvenstvu, ali u Kinu neće nijedan.

Simmons i Davis otkazali su reprezentativno ljeto kako bi se što bolje pripremili za sezonu, a drugi razlog nije tražio ni Harden. Australac je ovih dana potpisao produženje sa Sixersima vrijedno 170 milijuna eura, dok se Davis treba što bolje 'skompati' s LeBronom Jamesom. Harden, valjda, to želi s novim 'najboljim prijateljem' Russellom Westbrookom.

Makar su Amerikanci ostali bez dvije definitivno najveće zvijezde koje su se trebale priključiti reprezentativnom kapmu i dva startera, Gregg Popovich može mirno spavati jer mirne snove garantira ostatak nominiranih. Lillard, McCollum, Middleton, Walker, Love, Harris, Gordon, Beal... I dalje izgleda predobro za ostatak svijeta.

James Harden will not be with USA Basketball this summer to "prepare for changes with Rockets," per @Jonathan_Feigen pic.twitter.com/CxTNbygyEv