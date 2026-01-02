SP u pikadu oduševljava i dalje. Littler je favorit za novi naslov

Na Novu godinu su u londonskom Alexandra Palaceu tradicionalno na rasporedu bili četvrtfinalni susreti Svjetskog prvenstva u pikadu. Od 2008. dom Svjetskog prvenstva donosi uzbudljive mečeve, a u četvrtak nije bilo ništa drugačije. Pozamašne nagrade postale su primamljive za sve profesionalne pikadiste, a poraženi u četvrtfinalu dobili su kompenzaciju od 100.000 funti (oko 115.000 eura).

Za senzaciju večeri pobrinuo se Gian van Veen (23) protiv drugog nositelja Lukea Humphriesa (30). Nizozemac je slavio 5-1 u setovima i nije dao svjetskom prvaku iz 2024. da napravi išta više od osvajanja tek jednog seta. Van Veen je sad treći u svjetskom poretku, što znači da je prestigao sunarodnjaka i trostrukog svjetskog prvaka Michaela van Gerwena koji je ovo Svjetsko prvenstvo završio porazom u osmini finala od Garyja Andersona.

Foto: Andrew Boyers

Škot Gary Anderson (55) rutinski je dobio miljenika publike i debitanta Justina Hooda (32) rezultatom 5-2. Svjetski prvak iz 2015. i 2016. dominirao je kroz većinu susreta; na početku dvoboja Hood je uspio držati korak i biti na 2-2 u setovima, ali onda tri uzastopna seta osvaja Anderson i osigurava prvo svjetsko polufinale nakon četiri godine.

Foto: Andrew Boyers

Englez Ryan Searle (38) je u prvom okršaju dana pobijedio Jonnyja Claytona (51) 5-2 i imao sjajan niz na SP-u od 17 uzastopnih dobivenih setova, a prekinuo ga je spomenuti Velšanin koji naposljetku nije uspio preokrenuti meč u svoju korist. Englez igra s optičkom atrofijom, nasljednom bolešću koja zamućuje vid, ali kontaktne leće mu pomažu.

- Ne mogu vidjeti dobro i čisto. Svi vi koji igrate, a ne vidite bistro, nemojte da vas to udalji od pikada. Želim vam biti inspiracija.

Foto: Andrew Boyers

Svjetski prvak Luke Littler (18) najuvjerljivije je slavio u četvrtfinalnim ogledima s 5-0 pobjedom protiv poljskog predstavnika Krzysztofa Ratajskog (49). Tinejdžeru su navijači u osmini finala zviždali, ali protiv Poljaka dijelili samo aplauze zbog odvažne i sjajne igre koja mu je osigurala polufinale.

Foto: Andrew Boyers

Polufinalni susreti na rasporedu su u petak. Od 20.40 sati Littler će igrati protiv Searlea, a od 22.30 Veen protiv Andersona. Dvoboje ćete moći pratiti na programima Sportske televizije i ZonaSporta.