TKO IGRA NA SP-U Današnji dan Mundijala otvaraju Francuska i Senegal od 21 sati, a zatim Irak i Norveška u 00.00. Kasnije se sastaju Argentina i Alžir (03.00 sati) te Austrija i Jordan (06.00 sati)
SP UŽIVO Nova uzbuđenja nas čekaju na Mundijalu! Aktualni prvaci i viceprvaci će nastupiti
Šok u Tunisu nastao je nakon debakla i poraza 5-1 od Švedske. Sabri Lamouchi dobio je otkaz nakon samo jednog kola, a na klupu stiže lovac na čuda Hervé Renard. Više o tome pročitajte OVDJE.
Hrvatski nogometaši sletjeli su u Dallas gdje ih u srijedu od 22 sata očekuje debi na Svjetskom prvenstvu protiv Engleza. Kako izgleda njihov hotel i okolina pogledajte OVDJE.
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u Dallas te došli u smještaj. Odsjest će u hotelu W uoči ogleda s Engleskom koji je na rasporedu u srijedu u 22 sata. Izbornik se slikao s navijačima, a igrači su otišli odmah u smještaj. Galeriju dolaska pogledajte OVDJE.
U utakmici 1. kola skupine H nogometaši Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su u Miamiju 1-1 (0-1). Saudijci su poveli pogotkom iz odbijanca Abdulelaha Al Amrija nakon kornera i gužve pred urugvajskim golom u 41. minuti. U 80. minuti izjednačio je Max Araujo, također iz odbijanca.
U drugom poluvremenu igralo se isključivo pred kaznenim prostorom Saudijaca, a za iznenađujuće osvojeni bod je najzaslužniji njihov vratar Mohammed Al Owais.
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Iran i Novi Zeland odigrali su neriješeno 2-2 u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u utorak pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu. Novozelanđani su dva puta poveli, 1-0 i 2-1, ali Iranci su dvaput poravnali.
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U skupini I večeras se sastaju Francuska i Senegal, a Francuzi u susret ulaze kao veliki favoriti zahvaljujući širini kadra i iskustvu s velikih natjecanja. Senegal će pokušati iznenaditi čvrstom obranom i brzim kontrama, što ih je već znalo dovesti do velikih rezultata na Svjetskim prvenstvima.
Nakon toga slijedi ogled Iraka i Norveške, u kojem će dosta pažnje biti usmjereno na norveški napad predvođen velikim zvijezdama europskog nogometa. Irak se ipak nada da discipliniranom igrom može zakomplicirati situaciju i uzeti važne bodove već na startu skupine.
Sutra nas očekuje zanimljiv dvoboj Argentine i Alžira, gdje će svi gledati može li Argentina potvrditi status jednog od glavnih favorita turnira. Alžir je reprezentacija koja zna biti vrlo neugodna protiv tehnički jačih ekipa pa Argentince sigurno ne čeka lagan posao.
Austrija i Jordan otvaraju svoj nastup u skupini J u utakmici koja bi mogla biti ključna u borbi za drugo mjesto iza favorizirane Argentine. Austrijanci pod vodstvom Ralfa Rangnicka dolaze kao blagi favoriti zahvaljujući agresivnom presingu i velikom iskustvu igrača.
skupina I, 21.00: Francuska - Senegal (East Rutherford)
skupina I, 00.00: Irak - Norveška (Foxborough)
skupina J, 03.00: Argentina - Alžir (Kansas City)
skupina J, 06.00: Austrija - Jordan (Santa Clara)