SP UŽIVO Nova uzbuđenja nas čekaju na Mundijalu! Aktualni prvaci i viceprvaci će nastupiti

SINOĆNJI REZULTATI

U utakmici 1. kola skupine H nogometaši Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su u Miamiju 1-1 (0-1). Saudijci su poveli pogotkom iz odbijanca Abdulelaha Al Amrija nakon kornera i gužve pred urugvajskim golom u 41. minuti. U 80. minuti izjednačio je Max Araujo, također iz odbijanca.

U drugom poluvremenu igralo se isključivo pred kaznenim prostorom Saudijaca, a za iznenađujuće osvojeni bod je najzaslužniji njihov vratar Mohammed Al Owais.

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Iran i Novi Zeland odigrali su neriješeno 2-2 u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u utorak pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu. Novozelanđani su dva puta poveli, 1-0 i 2-1, ali Iranci su dvaput poravnali.

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