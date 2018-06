Špageti neymareze: Što ti je to na glavi, Neymare, sine dragi?!

Dragi Neymare što je ovo?

Sjajni brazilski napadač poznat je po "ludim" odjevnim kombinacijama i frizurama, a sada je još jednom iznenadio cijeli nogometni svijet.

Naime, Neymar je prije prvog nastupa njegovog Brazila na Svjetskom prvenstvu u Rusiji promijenio svoju frizuru i time šokirao sve fanove. Kada pogledate frizuru dva puta ćete se zapitati je li to na njegovoj glavi kosa ili poznato talijansko jelo - špageti.

Odmah nakon što je slika njegove nove frizure procurila u javnost, krenule su svakakve pošalice na račun sjajnog napadača brazilske nogometne reprezentacije.

